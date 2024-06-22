Путін визнав катастрофічну ситуацію в РФ під час візиту до КНДР: що відомо

Екс-очільник українського МЗС відзначає, що візитом до КНДР російський диктатор хапається за "останню соломику", однак, вона його не врятує.

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Путін визнав катастрофічну ситуацію в РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін вперше за 20 років здійснив офіційний візит до КНДР. Закордонний візит Путіна до Північної Кореї свідчить про те, що ситуація в Росіє стає катастрофічною. Про це під час чату на Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

За словами дипломата, мета візиту Путіна на переговори з Кім Чен Ином полягає в тому, щоб допомовитись про постачання до Росії старих боєприпасів КНДР.

"Путін же мав би бути великим лідером усього світу, а тут він опускається до того, що їде в країну, яку ніхто впритул не бачить і яка може тільки погрожувати своїми ядерними брязкальцями", - сказав Огризко. відео дня

Крім того, він зазначив, що техніка Північної Кореї потрібна Путіну для того, щоб продовжити агресію проти України ще на певний період.

"Це ознака того, що режим хапається за останню соломинку. Але вона йому не допоможе", - резюмував він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Візит Путіна до КНДР - що відомо про переговори Путіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що візит президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї є значним жестом доброї волі щодо Кім Чен Ина, адже сприяє легітимізації його режиму як всередині країни, так і за кордоном. Тим часом Путін використовує цю поїздку, щоб отримати додаткову допомогу від КНДР.

Президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами, про що повідомляють російські ЗМІ.

Видання Time зазначає, що візит російського президента до Північної Кореї більше виглядає як крок відчаю, а не налагодження зв'язків.

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