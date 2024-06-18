Навіщо Путін їде до Кім Чен Ина і до чого тут Україна: відповідь експерта

РФ вигідно використовувати Північну Корею для розігрування сценаріїв загострення протистояння на Корейському півострові, щоб відвернути увагу США від України.

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18 червня Путін відвідає Північну Корею для переговорів із Кім Чен Ином / Колаж: Главред, фото: скріншот

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розкрив нюанси взаємовідносин двох диктаторів - глави КНДР Кім Чен Ина і господаря Кремля Володимира Путіна.

За його словами, останнім часом "Кім Чен Ин для Путіна - найближчий друг". На рівні керівництва двох країн підтримуються досить інтенсивні контакти, а Північна Корея вийшла на рівень стратегічного партнерства з країною-агресором Росією.

"Росія свого часу підтримувала запровадження санкцій проти КНДР, а також сприяла режиму обмежень та ембарго, а зараз вона разом із Китаєм озброює КНДР і надає їй високі технології, знищуючи в такий спосіб режим обмежень, який був встановлений Радбезом ООН", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

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За словами експерта, зараз Північна Корея нарощує свій потенціал, і росіяни передають їй технології, передусім, космічні.

"Крім того, КНДР зацікавлена в розробці атомної субмарини, яка могла б нести ядерне озброєння, і цілком можливо, над нею вже працюють на верфях Північної Кореї або Росії. Плюс ідеться про певні види озброєння: РЕБ, безпілотники, важку техніку, в якій зацікавлена КНДР. Це все Росія готова передавати КНДР в обмін на боєприпаси", - пояснив Кулик.

Він нагадав, що російська окупаційна армія вже використовує у війні проти України північнокорейські боєприпаси і ракети.

"Обсяги поставок коливаються і часто визначаються переговорами: починається підготовка до переговорів - починаються і поставки боєприпасів Росії, виникають певні питання у взаємовідносинах - поставки зменшуються. Це видно за кількістю вагонів, які переходять через Хасан на кордоні Північної Кореї та Росії", - зазначив він.

Крім того, Кулик вважає, що Росії вигідно використовувати Північну Корею для розігрування сценаріїв загострення протистояння на Корейському півострові, щоб відвернути увагу США від України.

"Також слід зазначити, що у Кіма є специфіка: він вважає, що особисті зустрічі та контакти є ознакою його сили. Тому візит Путіна до КНДР - це історія на десять років: буде 10 років максимальної пропаганди, яка подаватиме відносини з РФ як альянс, як вісь, як союзницькі відносини, як у радянському фільмі про мушкетерів - "галантерейник і кардинал". Хоча насправді жодних союзницьких зобов'язань у Росії перед Північною Кореєю давно немає", - додав експерт.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Путін зібрався з візитом до КНДР

Володимир Путін відвідає Північну Корею для переговорів із лідером країни Кім Чен Ином. Офіційний візит відбудеться 18 червня.

До відльоту в КНДР російський диктатор буквально на годину зазирне в Якутськ, де не бував уже 10 років.

Востаннє Путін відвідував Північну Корею 24 роки тому - незабаром після того, як він уперше став президентом, коли КНДР керував Кім Чен Ір, батько нинішнього лідера.

Поїздка Путіна стане відповіддю на візит Кіма на Далекий Схід Росії у вересні минулого року, коли північнокорейський лідер назвав відносини своєї країни з Росією своїм головним пріоритетом і пообіцяв підтримати "священну боротьбу" Москви проти України.

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