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Навіщо Путін їде до Кім Чен Ина і до чого тут Україна: відповідь експерта

Анна Ярославська
18 червня 2024, 10:56
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РФ вигідно використовувати Північну Корею для розігрування сценаріїв загострення протистояння на Корейському півострові, щоб відвернути увагу США від України.
Кім Чен Ин, Путін
18 червня Путін відвідає Північну Корею для переговорів із Кім Чен Ином / Колаж: Главред, фото: скріншот

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розкрив нюанси взаємовідносин двох диктаторів - глави КНДР Кім Чен Ина і господаря Кремля Володимира Путіна.

За його словами, останнім часом "Кім Чен Ин для Путіна - найближчий друг". На рівні керівництва двох країн підтримуються досить інтенсивні контакти, а Північна Корея вийшла на рівень стратегічного партнерства з країною-агресором Росією.

"Росія свого часу підтримувала запровадження санкцій проти КНДР, а також сприяла режиму обмежень та ембарго, а зараз вона разом із Китаєм озброює КНДР і надає їй високі технології, знищуючи в такий спосіб режим обмежень, який був встановлений Радбезом ООН", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

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За словами експерта, зараз Північна Корея нарощує свій потенціал, і росіяни передають їй технології, передусім, космічні.

"Крім того, КНДР зацікавлена в розробці атомної субмарини, яка могла б нести ядерне озброєння, і цілком можливо, над нею вже працюють на верфях Північної Кореї або Росії. Плюс ідеться про певні види озброєння: РЕБ, безпілотники, важку техніку, в якій зацікавлена КНДР. Це все Росія готова передавати КНДР в обмін на боєприпаси", - пояснив Кулик.

Він нагадав, що російська окупаційна армія вже використовує у війні проти України північнокорейські боєприпаси і ракети.

"Обсяги поставок коливаються і часто визначаються переговорами: починається підготовка до переговорів - починаються і поставки боєприпасів Росії, виникають певні питання у взаємовідносинах - поставки зменшуються. Це видно за кількістю вагонів, які переходять через Хасан на кордоні Північної Кореї та Росії", - зазначив він.

Крім того, Кулик вважає, що Росії вигідно використовувати Північну Корею для розігрування сценаріїв загострення протистояння на Корейському півострові, щоб відвернути увагу США від України.

"Також слід зазначити, що у Кіма є специфіка: він вважає, що особисті зустрічі та контакти є ознакою його сили. Тому візит Путіна до КНДР - це історія на десять років: буде 10 років максимальної пропаганди, яка подаватиме відносини з РФ як альянс, як вісь, як союзницькі відносини, як у радянському фільмі про мушкетерів - "галантерейник і кардинал". Хоча насправді жодних союзницьких зобов'язань у Росії перед Північною Кореєю давно немає", - додав експерт.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Путін зібрався з візитом до КНДР

Володимир Путін відвідає Північну Корею для переговорів із лідером країни Кім Чен Ином. Офіційний візит відбудеться 18 червня.

До відльоту в КНДР російський диктатор буквально на годину зазирне в Якутськ, де не бував уже 10 років.

Востаннє Путін відвідував Північну Корею 24 роки тому - незабаром після того, як він уперше став президентом, коли КНДР керував Кім Чен Ір, батько нинішнього лідера.

Поїздка Путіна стане відповіддю на візит Кіма на Далекий Схід Росії у вересні минулого року, коли північнокорейський лідер назвав відносини своєї країни з Росією своїм головним пріоритетом і пообіцяв підтримати "священну боротьбу" Москви проти України.

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