РФ збирає свою коаліцію: Білий дім прокоментував візит Путіна в КНДР

Росія не зможе протистояти всьому демократичному світу, який продовжує забезпечувати потужну підтримку України, вважає Майкл Карпентер.

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Кім Чен Ин і Путін зустрілися в КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот із сайту Кремля

Країна-агресор Росія намагається зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією та, певною мірою, з Китаєм. Про це прагнення свідчить візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї. Таку думку озвучив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер.

За його словами, Росії це не допоможе у протистоянні всьому демократичному світу, який продовжує забезпечувати потужну підтримку України, пише Укрінформ.

"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режиму в КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства. Її (РФ - ред.) найближчими партнерами у світі стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння", - сказав Карпентер.

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Він уточнив, що йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це, за його словами, посилює загрозу для України, а також для європейської безпеки.

"Це, в широкому сенсі, коаліція, яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", - зазначив Карпентер.

Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Візит Путіна до КНДР

18 червня глава країни-окупанта Володимир Путін розпочав свій візит до Північної Кореї. Під час зустрічі з Кім Чен Ином, найімовірніше, йтиметься про підтримку Росії у вигляді поставок боєприпасів і ракет. Востаннє Путін відвідував Північну Корею 24 роки тому - незабаром після того, як він уперше став президентом, коли КНДР керував Кім Чен Ір, батько нинішнього лідера.

Відомо, що делегації держав провели півторагодинні переговори. Після цього відбулася особиста зустріч диктаторів. Російські ЗМІ опублікували головні тези перших заяв Путіна і Кім Чен Ина.

Зазначається, що глава Кремля оголосив, що підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії і КНДР на довгі роки вперед. За словами Путіна, взаємодія між обома країнами ґрунтується на рівноправності та взаємній повазі.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея переправила в Росію контейнери, які можуть вміщати майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Москва також отримала десятки балістичних ракет і передає Пхеньяну технології для супутників, танків і літаків. Глава Кремля Володимир Путін під час візиту в КНДР наступного тижня напевно попросить ще більше "допомоги". Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік.

Використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України дає режиму Кім Чен Ина унікальну можливість перевірити свою зброю в реальних бойових умовах, повідомляє Bloomberg. Війна дає змогу Північній Кореї отримати цінну інформацію з технічних питань і самих боєприпасів.

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