Візит Путіна до КНДР: лідери країн здивували заявами щодо війни в Україні

Російський диктатор висловив сподівання, що наступна його зустріч з лідером КНДР відбудеться у Москві.

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Візит Путіна до КНДР / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї та зустрівся з лідером країни Кім Чен Ином. Відомо, що делегації держав провели півторагодинні переговори. Після цього відбудеться особиста зустріч диктаторів. Російські ЗМІ опублікували головні тези перших заяв Путіна та Кім Чен Ина, передає tsn.ua.

Зазначається, що очільник Кремля оголосив, що підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі роки вперед. За словами Путіна, взаємодія між обома країнами ґрунтується на рівноправності та взаємній повазі.

"Минулого року під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися у будівництві наших міждержавних зв'язків. Сьогодні підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу", – сказав Путін. відео дня

За словами російського диктатора, подвиги попередніх поколінь – хороша база розвитку відносин Росії і Північної Кореї сьогодні.

Путін також не посоромився сказати, що РФ цінує підтримку Північною Кореєю російської політики, зокрема, щодо України.

Російський диктатор висловив сподівання, що наступна його зустріч з лідером КНДР відбудеться у Москві.

В свою чергу, Кім Чен Ин заявив, що північнокорейський уряд оцінює роль Росії у підтримці стратегічного балансу у світі, а також висловлює підтримку у війні проти України.

За його словами, відносини КНДР та Росії вступають у період нового розквіту.

"Ми маємо намір зміцнювати стратегічні відносини з Росією і беззастережно підтримуватимемо РФ", – сказав північнокорейський диктатор.

Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Візит Путіна до КНДР - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільник країни-окупанта Володимир Путін розпочав свій візит до Північної Кореї. Під час зустрічі із Кім Чен Ином, найімовірніше, мова зайде про підтримку Росії у вигляді постачання боєприпасів та ракет.

Використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України дає режиму Кім Чен Ина унікальну можливість перевірити свою зброю в реальних бойових умовах, повідомляє Bloomberg. Війна дозволяє Північній Кореї отримати цінну інформацію з технічних питань і самих боєприпасів.

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що РФ вигідно використовувати Північну Корею для розігрування сценаріїв загострення протистояння на Корейському півострові, щоб відвернути увагу США від України.

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