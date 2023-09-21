Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

Україна і Польща домовилися знайти компромісне рішення щодо експорту української агропродукції, кажуть у вітчизняному профільному міністерстві.

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зерно, Україна, Польща / колаж Главред, фото УНІАН і

Влада України і Польщі домовилися знайти рішення по експорту української аграрної продукції, яке буде враховувати інтереси обох країн. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як повідомляється, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Чиновники детально обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання і домовилися знайти рішення, яке буде враховувати інтереси обох країн.

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Крім того, і польська, і українська сторона підтвердили тісні і конструктивні відносини, які багаторазово демонструвалися і узгодили ‒ з урахуванням цього ‒ виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Конфлікт Польщі та України через зерно:

Польський уряд виступає через масштабний експорт дешевого українського зерна. Чиновники у Варшаві говорили, що можуть в односторонньому порядку прийняти рішення про блокаду українського зерна - якщо Єврокомісія не продовжить заборону на експорт.

Раніше в інтерв'ю польським ЗМІ, заступник аграрного міністра і торгпред України Тарас Качка дав зрозуміти, що Україна введе ембарго на польську цибулю, помідори, капусту і яблука.

Він пояснив, що введення Україною ембарго є останнім пунктом плану дій і Україна сподівається, що воно не буде реалізовано. Пріоритет України - досягнення угоди з Польщею.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив прийняття рішення про заборону імпорту певних категорій товарів з Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською комісією заходи і не скасують односторонні заборони щодо української агропородукції.

До того повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.

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