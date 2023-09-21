УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

Дмитро Відоменко
21 вересня 2023, 13:22 оновлено 21 вересня, 13:55
Україна і Польща домовилися знайти компромісне рішення щодо експорту української агропродукції, кажуть у вітчизняному профільному міністерстві.
зерно, Україна, Польща
зерно, Україна, Польща / колаж Главред, фото УНІАН і

Влада України і Польщі домовилися знайти рішення по експорту української аграрної продукції, яке буде враховувати інтереси обох країн. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як повідомляється, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Чиновники детально обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання і домовилися знайти рішення, яке буде враховувати інтереси обох країн.

відео дня

Крім того, і польська, і українська сторона підтвердили тісні і конструктивні відносини, які багаторазово демонструвалися і узгодили ‒ з урахуванням цього ‒ виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Конфлікт Польщі та України через зерно:

Польський уряд виступає через масштабний експорт дешевого українського зерна. Чиновники у Варшаві говорили, що можуть в односторонньому порядку прийняти рішення про блокаду українського зерна - якщо Єврокомісія не продовжить заборону на експорт.

Раніше в інтерв'ю польським ЗМІ, заступник аграрного міністра і торгпред України Тарас Качка дав зрозуміти, що Україна введе ембарго на польську цибулю, помідори, капусту і яблука.

Він пояснив, що введення Україною ембарго є останнім пунктом плану дій і Україна сподівається, що воно не буде реалізовано. Пріоритет України - досягнення угоди з Польщею.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив прийняття рішення про заборону імпорту певних категорій товарів з Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською комісією заходи і не скасують односторонні заборони щодо української агропородукції.

До того повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Польщі зерно новини України
Реклама

Головне за день

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

13:22 Світ
РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

12:54 Україна
Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

11:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:54

"Довбануло так, що вікна вилетіли": черкащанин розповів по удар ракети по готелю

13:36

Як швидко і легко прибрати катишки з одягу: 3 безвідмовних способи

13:33

Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

13:22

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

13:15

Виводить з себе: Холоденко розповіла, як відповісти на непрохану пораду

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомоРакетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо
13:05

Не усім вдасться знайти капелюх в кімнаті за 12 секунд: надзвичайна загадка на уважність

12:58

Онкохвора Шеннен Доерті пожартувала над своїм раком і невдалим особистим життям

12:54

РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

12:51

День вчителя Україна 2023: коли відзначати і чому присвячене свято

Реклама
12:50

"Обкладали вибухівкою": зірка "Брата-2" родом з Маріуполя цинічно "станцювала на кістках" убитих в драмтеатрі

12:27

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Кроликам - дивувати, Зміям - відпочинок

12:18

Ще одна країна думає над тим, щоб передати Україні свої F-16

12:02

Все літо боролася за життя: дочка путініста Ернста повідомила про важке захворювання

11:51

Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк розповів, чи "нормас" йому було зніматися в проєктах з РФ

11:51

Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

11:15

Про що мовчать грибники: де найкраще шукати білі гриби

11:01

СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму – ЗМІ

10:58

Окупанти ниють через "істеричні" спроби генералів відбити Андріївку-ISW

10:24

Обман на кожному кроці: як перевірити порошок на підробку

10:17

Перестаньте готувати рулети з лаваша: вам потрібно всього 2 яйця - новий рецепт

Реклама
10:17

Росія випустила по Україні 43 ракети з десяти літаків: скільки вдалося збити

10:05

Іменини 22 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:56

РФ атакувала ракетами Рівненщину: зруйноване СТО і не тільки, багато людей без світлаВідео

09:52

РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову: є постраждалі та руйнуванняФото

09:44

Індексація пенсій: якими будуть виплати і приблизна дата

09:40

Що ви побачили першим: оптична ілюзія покаже, наскільки ви впевнені в собі

09:36

Регулярні удари перетворюють Чорноморський флот на флотиліюПогляд

09:10

Як не зіпсувати пуховик: що робити, щоб він не збивався при пранні

09:10

Атака РФ на Київ: у трьох районах уламки наробили біди, постраждали 7 осіб, зокрема і дитинаФотоВідео

09:00

Гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Леву - знайомство, а Стрільцю - складний період

08:53

Ракетний удар окупантів: у Київській області постраждали двоє людей - Нацполіція

08:25

Під завалами багато людей: росіяни атакували готель у Черкасах, всі подробиціВідео

08:19

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантівВідео

08:14

Росіяни вдарили по житлових кварталах в Херсоні: є загиблі і поранені

06:55

До березня путінський режим може впастиПогляд

05:20

Навіть не здогадуєтеся: названо найдивніші добавки, які ви їли

05:00

Що робити, якщо не працює Wi-Fi роутер: способи, які повернуть вам Інтернет

04:32

Яке сьогодні свято 21 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:30

Які речі потрібно викинути 22 вересня, щоб позбутися від хвороб: прикмети дня

04:00

Кадирова вирішили ліквідувати: розкрита несподівана причина і ймовірний сценарійВідео

Реклама
03:30

Чому неправильно казати "він являється студентом": Авраменко пояснив помилку

03:05

Чуттєва симфонія жіночності: Анна Неплях оголила плічка в прозорій сукні

02:42

Навіть антипригарну: як очистити стару сковороду до блиску

02:10

Україна здатна знищити Чорноморський флот РФ: експерт розкрив сценарійВідео

01:45

"Став флотилією": Коваленко пояснив, як атаки на російські кораблі впливають на ЧФ РФВідео

00:17

Польща припинила постачання зброї Україні: що сталося між країнами

00:00

Кім Кардашьян закрутила роман з футболістом Бекхемом - ЗМІ

20 вересня, середа
23:40

Колишня наречена Кличка і мати його дочки кардинально змінила зовнішність

23:05

Ріанна підтвердила народження дитини від ASAP Rocky та показала обличчя сина

23:00

Там було багато командирів: подробиці удару по командному пункту флоту РФ в Криму

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти