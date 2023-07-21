УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна – Клименко

Альона Вороніна
21 липня 2023, 15:12 оновлено 21 липня, 15:24
122
Країна-агресорка Росія обстрілює південь України першочергово для того, щоб відправити сигнал Туреччині.
Последствия обстрела Одесской области, Андрей Клименко
Україна стала заручником відносин Ердогана і Путіна, вважає Клименко/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Одеській області, Главред

Уся поточна ситуація на півдні України із зерновою угодою, обстрілами Одеської області та Миколаєва вказує, що Україна стала заручником взаємовідносин країни-агресорки Росії та Туреччини. Обстрілами портів російські окупанти першочергово відправляють сигнал президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

Таку думку висловив головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко в інтерв’ю Главреду. За його словами, є дві причини, чому окупанти обстрілюють південь України. Перша – таким чином вони намагаються завадити українському контрнаступу і відволікти українські сили, а також помститися за Кримський міст. Друга – вони намагаються вплинути на турецького президента.

"Головний меседж вони спрямовують президенту Туреччини Ердогану. Відомо (і ми завжди про це кажемо), що зернова угода – це на 99% особистий геополітичний проєкт Ердогана. Тому що Туреччина діє так, щоб бути лідером ісламського світу. А країни ісламського світу зараз – це переважно Африка і Азія. Саме тому Російську Федерацію це, звичайно, турбує, бо їхні інтереси з Туреччиною там перетинаються", – пояснив Клименко.

відео дня

До того ж, Туреччина за останній тиждень здійснила багато досить неочікуваних міжнародних дій, які не сподобалися країні-агресорці Росії. Так, Ердоган кілька разів заявив, що підтримує територіальну цілісність України, звільнення Криму і кримських татар, а також про те, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Ще один крок, який не сподобався Росії – те, що Туреччина розблокувала членство Швеції в НАТО. Крім цього, Анкара вирішила допустити експертів з атомної енергетики з Франції до експертизи будівництва атомної станції, яке у Туреччині проводить РФ, розповів експерт.

"Тобто в російському політикумі і в наближених до "царського двору" експертних колах вже прямо говорять, що, скоріше за все, Туреччина перестає бути дружньою країною до Росії", – зазначив він.

Також Клименко нагадав, що російський диктатор Володимир Путін планував здійснити візит в Туреччину одразу після перевиборів Ердогана, проте такий візит не відбувся. Тепер планується, що він нібито має відбутися у серпні, проте РФ не підтверджує дату.

За словами експерта, така поведінка РФ вказує на те, що Москва хоче розібратися з нинішньою ситуацією, яка склалася у стосунках Москви та Анкари, адже йдеться про контроль над Чорним морем.

"Фактично вся поточна ситуація на півдні України із зерновою угодою, обстрілами Одеської області та Миколаєва робить Україну заручником цих взаємовідносин Росії та Туреччини", – підсумував Клименко.

Хто такий Андрій Клименко

Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

РФ вийшла з зернової угоди і погрожує атаками на судна

Раніше повідомлялося, що Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про таке рішення заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, РФ нібито "повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

У Білому домі заявили, що РФ готується влаштувати морську блокаду українських портів. У США заявили, що є ознаки готовності Росії атакувати цивільні вантажні судна у Чорному морі. Це серйозно вплине на продовольчу безпеку.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Туреччина вторгнення Росії Андрій Клименко новини Туреччини зернова угода
Реклама

Головне за день

"Заворушилася банка з павуками": в ГУР анонсували "загострення" в Кремлі

"Заворушилася банка з павуками": в ГУР анонсували "загострення" в Кремлі

15:50 Світ
Обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна – Клименко

Обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна – Клименко

15:12 Україна
Перезапуск зернового коридору та ПВК Вагнер у Білорусі: Зеленський провів Ставку

Перезапуск зернового коридору та ПВК Вагнер у Білорусі: Зеленський провів Ставку

14:30 Політика
Всі головні новини

Останні новини

15:50

"Заворушилася банка з павуками": в ГУР анонсували "загострення" в Кремлі

15:50

Путін видав абсурдну заяву, що Польща і Литва хочуть окупувати Україну

15:33

У Путіна злякалися України через наміри Києва щодо зернового коридору

15:12

Обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна – Клименко

15:04

Куди потрібно покласти монетку на удачу: дивовижний спосіб залучити достаток

Росія погрожує кораблям усього світу, обстріл Одеси є частиною її контрнаступу - КлименкоРосія погрожує кораблям усього світу, обстріл Одеси є частиною її контрнаступу - Клименко
15:04

Ось це ракурс: Кардашьян в одному купальнику зробила "колесо" на пляжі

14:30

Перезапуск зернового коридору та ПВК Вагнер у Білорусі: Зеленський провів Ставку

14:07

"Захід затягує війну": Путін видав нову маячню про контрнаступ ЗСУВідео

13:57

Кличко терміново скликав засіданя Київради та оголосив про масштабну закупку столицею дронів для ЗСУ і посилення допомоги армії

Реклама
13:41

Гіркіна затримали силовики: у його квартирі обшуки - ЗМІ

13:30

7 ракет атакували важливий об'єкт: всі подробиці обстрілу Одеської областіФото

13:25

"Небезпека "вагнерівців": Польща перекине війська на схід поблизу Білорусі

13:19

Камалія показала елітний відпочинок з дочками і чоловіком на Майорці

13:16

Як сказати українською "выеденного яйца не стоит": Авраменко дав дотепний виразВідео

12:43

Як правильно чистити помідор: способи спростять життя і врятують здоров'я

12:14

Гороскоп Таро на серпень 2023: Терезам - безсоння, Стрільцям - досягнення, Скорпіонам - нові планиВідео

12:10

Коли закінчиться війна в Україні: Жданов назвав точний місяць

11:54

"Свідомо порушував закон": Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського

11:17

РФ запустила протикорабельні ракети "Онікс": у Мережі пишуть про вибухи на Одещині

11:15

Україна досягне прогресу: у ЦРУ розкрили слабкі місця РФ

Реклама
10:53

Джей Ло в стильних "зміїних" лосинах розлютилася на папараці

10:47

Експерт дав прогноз, як просуватиметься контрнаступ на Мелітопольському напрямку

10:38

У Франції заявили, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії

10:20

Чому не можна йти на кладовище в середу: в які дні можна приходити на могилу

10:20

Росія атакувала Запорізьку область: 4 людини загинули, 2 поранені

09:42

"Є три різних Путіна": екснелегал КДБ розповів про двійників диктатораВідео

09:22

Міністр культури Ткаченко подав у відставку

09:11

"Шантажує світ": в ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах

08:49

РФ вдарила "Калібрами" по терміналу із зерном на Одещині: є постраждаліВідео

08:37

Україна може спокійно дати здачі, вдаривши по російських портахПогляд

08:33

"Виявити і знищити": експерт розкрив, як Україна може протидіяти С-300

07:50

Загинув у бою із загоном кадирівців: на Полтавщині попрощалися з мужнім воїном

07:20

Вночі в Одеській області прогриміли кілька вибухів

07:05

Заплутана оптична ілюзія для спостережливих: потрібно знайти захованого єнота

06:47

Україна отримає F-16 до кінця 2023 року – Білий дім

06:35

Чому не можна казати "оточуюче середовище": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

06:20

Пригожин фактично анонсував новий переворотПогляд

04:30

Літаки F-16 – не панацея від ракет РФ, треба бити по заводах і базах – МусієнкоВідео

04:00

Яке сьогодні свято 21 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Він ледачий бовдур": Жирнов розповів, як двійники Путіна зіграли з ним злий жарт

Реклама
03:00

"Дефіцит "Іскандерів": експерт розкрив, наскільки часто Росія може бити балістикою

02:35

Мусієнко розповів, чи будуть окупанти "вітати" Україну з Днем НезалежностіВідео

02:02

Сковорода буде служити роками: що не можна смажити на антипригарному покритті

01:30

Більше не альфонс: у мережі розкрили божевільні доходи Влада Топалова

00:49

Після розриву з бойфрендом: Белла Хадід загриміла в лікарню

00:14

Чому шаруються нігті на руках і що робити: коли потрібно звернутися до лікаря

20 липня, четвер
23:53

Який ефект сливи: найкращий друг для тих, хто худне

23:52

Шалена оптична ілюзія: лише геній за 13 секунд знайде собаку серед котів

23:28

"Скоро все побачимо": в РДК заінтригували новиною про новий рейд у Росію

23:17

"Містер Z": чоловік Ріанни начепив військовий символ РФ з діамантових танків

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти