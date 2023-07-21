Обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна – Клименко

Країна-агресорка Росія обстрілює південь України першочергово для того, щоб відправити сигнал Туреччині.

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Україна стала заручником відносин Ердогана і Путіна, вважає Клименко/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Одеській області, Главред

Уся поточна ситуація на півдні України із зерновою угодою, обстрілами Одеської області та Миколаєва вказує, що Україна стала заручником взаємовідносин країни-агресорки Росії та Туреччини. Обстрілами портів російські окупанти першочергово відправляють сигнал президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

Таку думку висловив головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко в інтерв’ю Главреду. За його словами, є дві причини, чому окупанти обстрілюють південь України. Перша – таким чином вони намагаються завадити українському контрнаступу і відволікти українські сили, а також помститися за Кримський міст. Друга – вони намагаються вплинути на турецького президента.

"Головний меседж вони спрямовують президенту Туреччини Ердогану. Відомо (і ми завжди про це кажемо), що зернова угода – це на 99% особистий геополітичний проєкт Ердогана. Тому що Туреччина діє так, щоб бути лідером ісламського світу. А країни ісламського світу зараз – це переважно Африка і Азія. Саме тому Російську Федерацію це, звичайно, турбує, бо їхні інтереси з Туреччиною там перетинаються", – пояснив Клименко.

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До того ж, Туреччина за останній тиждень здійснила багато досить неочікуваних міжнародних дій, які не сподобалися країні-агресорці Росії. Так, Ердоган кілька разів заявив, що підтримує територіальну цілісність України, звільнення Криму і кримських татар, а також про те, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Ще один крок, який не сподобався Росії – те, що Туреччина розблокувала членство Швеції в НАТО. Крім цього, Анкара вирішила допустити експертів з атомної енергетики з Франції до експертизи будівництва атомної станції, яке у Туреччині проводить РФ, розповів експерт.

"Тобто в російському політикумі і в наближених до "царського двору" експертних колах вже прямо говорять, що, скоріше за все, Туреччина перестає бути дружньою країною до Росії", – зазначив він.

Також Клименко нагадав, що російський диктатор Володимир Путін планував здійснити візит в Туреччину одразу після перевиборів Ердогана, проте такий візит не відбувся. Тепер планується, що він нібито має відбутися у серпні, проте РФ не підтверджує дату.

За словами експерта, така поведінка РФ вказує на те, що Москва хоче розібратися з нинішньою ситуацією, яка склалася у стосунках Москви та Анкари, адже йдеться про контроль над Чорним морем.

"Фактично вся поточна ситуація на півдні України із зерновою угодою, обстрілами Одеської області та Миколаєва робить Україну заручником цих взаємовідносин Росії та Туреччини", – підсумував Клименко.

Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

РФ вийшла з зернової угоди і погрожує атаками на судна

Раніше повідомлялося, що Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про таке рішення заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, РФ нібито "повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

У Білому домі заявили, що РФ готується влаштувати морську блокаду українських портів. У США заявили, що є ознаки готовності Росії атакувати цивільні вантажні судна у Чорному морі. Це серйозно вплине на продовольчу безпеку.

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