Ердоган поставив ультиматум: у Мережі дізналися умову візиту Путіна до Туреччини

Турецька сторона, обговорюючи перспективи зустрічі Путіна і Ердогана на території Туреччини, нібито зробила цікаву пропозицію.

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У серпні може відбутися зустріч Ердогана і Путіна в Туреччині / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін найближчими днями може здійснити візит до Туреччини. Це може бути першим візитом президента країни-агресора в країну-члена НАТО з початку повномасштабної війни проти України.

Як повідомляє турецьке видання Milliyet, Анкара активізувала дипломатичну роботу з відновлення роботи "зернової ініціативи" перед візитом Путіна до Туреччини.

Так, Туреччина проводить багатосторонні переговори із зацікавленими країнами в координації з Міністерством закордонних справ, Міноборони та Міністерством торгівлі.

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Тим часом Telegram-канал Генерал СВР пише, що "турецька сторона, обговорюючи перспективи зустрічі Путіна та Ердогана на території Туреччини, зробила цікаву пропозицію".

"Турки практично прямим текстом заявили, що якщо президент Росії через погіршення стану здоров'я не зможе прибути до Туреччини з візитом, то "двійника" надсилати не треба, це може бути розцінено як образа, краще тоді організувати зустріч в Росії, але особисто з Путіним і без всяких підмін. Мовляв, президент Туреччини все розуміє та готовий на такий варіант", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, така заява збентежила Путіна і він до вечора неділі так не ухвалив жодного рішення.

Поїздка Путіна до Туреччини і зернова угода

17 липня стало відомо, що РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

2 серпня президент Туреччини Ердоган і російський диктатор Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися про візит президента Росії до Туреччини.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що російський диктатор планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана, але конкретних термінів поки немає.

Економічний експерт Олексій Кущ припустив, що Ердоган може домовитися з Путіним про те, що зернова угода буде функціонувати в тристоронньому форматі Україна - Туреччина - ООН.

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