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Зерновий конфлікт: Шмигаль поставив жорсткий ультиматум Польщі та Угорщині

Олексій Тесля
19 вересня 2023, 14:54 оновлено 19 вересня, 14:57
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Україна вже подала запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм СОТ, підкреслив прем'єр-міністр.
Шмигаль
Денис Шмигаль оцінив позицію Польщі та Угорщини в зерновому конфлікті / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив прийняття рішення про заборону імпорту певних категорій товарів з Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською комісією заходи і не скасують односторонні заборони щодо української агропородукції.

"Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Одночасно наш Уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України", - написав Шмигаль у своєму Telegram.

На його думку, такий контроль допоможе запобігти будь-яким спотворенням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. "Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", - розповів він.

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Україна може відповісти жорсткими заходами

За словами прем'єра, Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

"Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що подальше блокування українського аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по економіці, фінансам, податковим надходженням і робочим місцям країни, а таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу.

"Ми ще раз закликаємо наших сусідів відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого насправді виграють всі", - підсумував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна зробить відповідні кроки у разі блокування Польщею експорту українського зерна. Київ буде змушений звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу компенсації збитку за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), написав він.

Раніше Реджеп Ердоган зустрівся з Володимиром Путіним і зробив гучну заяву щодо зернової угоди.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.

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новини Польщі Угорщина Денис Шмигаль зернова угода
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