Польща проти українського зерна та не відкриє свій кордон - Моравецький

Польща може встановити блокаду українського зерна із 15 вересня.

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Польща не прийме українське зерно / колаж: Главред, фото: УНІАН

Польський уряд в односторонньому порядку ухвалить рішення про блокаду українського зерна із 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на ввезення до п’яти країн ЄС пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Про це повідомили глава уряду РП Матеуш Моравецький, міністр сільського господарства Роберт Телус та речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає Укрінформ.

"Польща не дозволить, щоб нас залило українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наших кордонів",- написав Моравецький в соцмережі X. відео дня

Моравецький проти українського зерна у Польщі / скріншот: соцмережа X

До свого допису він долучив відеоролик правлячої партії "Право і Справедливість", в якому глава уряду РП підкреслює, що Польща прийняла мільйони біженців з України. У ролику Моравецький наголосив, що саме "тверда позиція Польщі" призвела до того, що "був затриманий імпорт українського збіжжя на спільний європейський ринок".

Нагадаємо, що в Україні розкритикували ЄС через заборону на імпорт зерна. В Євросоюзі є кілька країн, які хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця цього року. Серед таких країн Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина та Словаччина.

В Євросоюзу немає коштів на транзит зерна з України. Одне дипломатичне джерело в Єврокомісії повідомило, що поки ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту.

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