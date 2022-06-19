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Казахстан закликав ліквідувати ядерну зброю після нападу Росії на Україну

19 червня 2022, 12:51

У Казахстані пропонують поетапний план з позбавлення від ядерної зброї до 2025 року.

Казахстан ядерна зброя
Війна в Україні і ядерна риторика показують, що треба заборонити і ліквідувати смертоносну ядерну зброю - Тлеуберді / ua.depositphotos.com

Казахстан виступає з ініціативою розробки до 2045 року плану з ліквідації у світі ядерних озброєнь. Причини такого заклику – війна Росії проти України, риторика щодо повернення ядерних озброєння і взаємні погрози застосування ядерної зброї. Нур-Султан пропонує протягом 20 років прибрати такий вид озброєнь, щоб позбавити світ від загрози ядерного самознищення. Про це заявив міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді.

У своєму Telegram-каналі дипломат виклав статтю, у якій пише про те, що війна проти України і ризики застосування ядерної зброї повинні змусити світ задуматися про загрози людству і необхідності заборони та ліквідації такої зброї.

читайте також"Готові до будь-якого сценарію": Україна не виключає варіант застосування РФ ядерної зброї - Данілов"Нинішній військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь і взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства і про нагальну необхідність заборони і ліквідації цієї смертоносної зброї", - сказав він.

Глава казахського МЗС закликав усі держави ядерного клубу розробити покроковий план, спрямований на повну ліквідацію ядерної зброї протягом 20 років – до 2025 року, до 100-річного ювілею Організації об'єднаних націй. Такі договори можна прикріпити до підсумкових документів першої конференції Договору про заборону ядерної зброї.

Дивіться відео ТСН - чи готова Росія застосувати по Україні ядерну зброю

Також міністр процитував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який казав, що по всьому світу знаходиться близько 13,4 тисяч ядерних боєголовок, у той час, коли загроза їх застосування "реальніше, ніж в найпохмуріші дні холодної війни".

"Практичний внесок Казахстану в ядерне роззброєння дає моральне право і надалі закликати народи і уряди подвоїти зусилля з позбавлення нашої планети від загрози ядерного самознищення", - сказав Тлеуберді.

читайте такожЗахід має право подарувати Україні ядерну зброю, щоб вона захистилася від нападу РФ – СікорськийПропозиції щодо відмови світу від ядерної зброї раніше публічно підтримував і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. У 2019 році на валдайському форумі він сказав, що замість ядерного арсеналу краще розвивати свою економіку і підтримувати мирні відносини з іншими державами.

"Іноді краще не мати ядерну зброю, але зате залучати більше інвестицій в свою економіку, підтримувати і розвивати хороші відносини світу, що й робить Казахстан на практиці", - підкреслював тоді Токаєв.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може піти на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням тактичної ядерної зброї. Українські гарант вважає, що світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви задіяти ядерну зброю можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що главу Кремля Володимира Путіна відсторонить від влади "саме життя", тоді як на Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку чиновника, Москву потрібно роззброїти, і позбавити, у тому числі, ядерної зброї.

17 червня президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія нібито не загрожує ядерною зброєю. Однак держава-агресор може застосувати таке озброєння, якщо, мовляв, побачить загрозу своєму суверенітету.

Інші новини:

ядерна зброя Казахстан війна Росії та України
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