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"Не погрожуємо, але застосовуватимемо": Путін про погрози використання ядерної зброї

17 червня 2022, 20:15

Президент Росії відреагував на звинувачення західних країн у тому, що він погрожує застосовувати ядерну зброю.

Володимир Путін
Володимир Путін висловився про ядерну зброю / Фото УНІАН

Президент Росії Володимир Путін зробив гучну заяву про те, що його країна не загрожує ядерною зброєю, але застосує його, якщо це буде потрібно для захисту її суверенітету.

Путін заявив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, що чує риторику країн про можливе використання Росією ядерної зброї. Він вважає, що подібні заяви з'являються через висловлювання політиків цих же країн.

"А ми що, мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки відповімо, вони чіпляються за це і кажуть, що ось, Росія загрожує. Нічого ми не погрожуємо, але всі мають знати, що у нас є, і що ми будемо застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", - сказав він.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає, що РФ в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На його думку, Росію потрібно роззброїти, щоб Москва нікому не загрожувала. Йдеться і про позбавлення російської держави ядерної зброї.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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