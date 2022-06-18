"Відповідь для Путіна буде дуже сумною": експерт оцінив нові ядерні загрози Кремля

Відповідь для Путіна буде дуже сумною - експерт / колаж ua.depositphotos.com

Свіжі заяви диктатора Путіна про те, що Росія нібито "не загрожує світу ядерною зброєю", але готова його застосувати "в разі загрози суверенітету" ‒ всього лише не більше ніж риторика і інерція мислення. Про це в коментарі "24 каналу" заявив відомий російський правозахисник і опозиціонер Марк Фейгін.

Але, за його словами, це не аж ніяк автоматично не означає, що Володимир Путін не збирається в принципі ніколи віддавати наказ про використання ядерної зброї.

"Але, якщо у тебе вже є "кийок", ти її показуй рідше. Не треба цим погрожувати так часто, будучи не в змозі реально її застосувати", - вважає Фейгін.

Як пояснив правозахисник, якщо раптом диктатор захоче вдарити тактичною ядерною зброєю, наприклад, коли ЗСУ будуть наступати в тимчасово окупований росіянами Херсон, то "відповідь для нього буде дуже сумною".

"У такому разі не виключатимуть адекватну відповідь. Лондон, Америка і Європа не стоятимуть осторонь", – підсумував Фейгін.

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Загроза застосування Росією ядерних бомб

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Пізніше генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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