"Тривала ядерна війна": Арестович розповів про підступний план Кремля

Олексій Арестович поділився своєю гіпотезою про застосування Росією ядерної зброї / Фото УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія застосовує "ядерну зброю" на противагу санкціям Заходу.

"Росія використовує ядерну зброю. Це тривала ядерна війна. Вони сподіваються і всерйоз роблять на це ставку, що енергетична, продуктова та еміграційна криза за силою впливу на західні демократії складе приблизно те ж саме, що і маленька переможна ядерна війна. Вони все одно завдають ядерного удару по Заходу, тільки розтягують його" - пояснив Арестович свої слова в ефірі Фейгін Live 15 червня.

За його словами, розтягнуту ядерну війну Росія застосовує на противагу санкціям Заходу.

"Росія налаштована на довгу війну проти України. Вона може тривати кілька років. Заява Медведєва, що за кілька років України може не бути, свідчить про те, що у них може бути таке планування. Вони зрозуміли, що зробили помилку, що швидко Україну не вийде окупувати. Вони розраховують на слабкість Заходу. І з їхньої точки зору Захід цю слабкість демонструє", - додав Арестович.

Як повідомляв Главред, в Білорусі почали "інспекцію" покинутого 369-го ракетного полку в районі с.Черетянка на півдні країни. Там могла зберігатися ядерна зброя.

Американський історик російського походження Юрій Фельштинський вважає, що коли у господаря Кремля Володимира Путіна у війні проти України будуть закінчуватися солдати і танки, він застосує ядерну зброю.

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