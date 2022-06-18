НАТО потрібно готуватись до застосування ядерної зброї - німецький генерал

НАТО потрібно готуватись до застосування ядерної зброї / ua.depositphotos.com, Reuters

Військово-політичне керівництво країн-членів НАТО повинні бути готовими до того, що у якийсь момент може стати необхідним застосування ядерної зброї. Про це заявив генеральний інспектор ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц, повідомляє Нandelsblatt.

Застосування ядерної зброї може стати необхідним у випадку надзвичайної загрози безпеці.

"Для надійного стримування потрібні як засоби, так і політична воля для здійснення ядерного стримування в разі необхідності", – сказав Інго Герхарц.

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Раніше Єнс Столтенберг зазначав, що Альянс готує план переходу ЗСУ на озброєння НАТО. Він наголосив, що Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники і партнери по Альянсу надають їй важке озброєння і нарощують свої зусилля.

Нагадаємо, на думку колишнього головнокомандувача союзними силами США та НАТО в Європі Уеслі Кларка, НАТО повинне прямо втрутитися у війну в Україні, інакше її не вдасться завершити.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає, що РФ в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На його думку, Росію потрібно роззброїти, щоб Москва нікому не загрожувала. Йдеться і про позбавлення російської держави ядерної зброї.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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