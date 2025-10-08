Tomahawk проти Кремля: розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна

Американський "метод пряника" щодо РФ не спрацював, вважає Михайло Гончар.

З'явився прогноз передачі Україні ракет Tomahawk / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важливе із заяв Гончара:

Американський "метод пряника" щодо РФ не спрацював

Вашингтон створив проекцію загрози для Росії

Tomahawk Україні навряд чи дадуть

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар оцінив питання ймовірності передачі США Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, американський "метод пряника" щодо РФ не спрацював, тому Вашингтон створив проекцію загрози для Росії.

"Якщо говорити про ракети Tomahawk, то я практично переконаний, що їх Україні не дадуть. Так, ми просили Tomahawk, а саме модифікацію цих ракет, яка б передбачала запуск із наземних комплексів, адже Tomahawk - це крилата ракета морського базування, і ніхто не надасть їх разом із бойовими кораблями", - сказав експерт.

Він переконаний, що питання ймовірності передачі Tomahawk Україні видає наміри США щодо створення додаткового тиску на Росію.

"Звичайно, насправді може йтися не про Tomahawk, а про якісь інші види озброєння - мовляв, відволікається увага РФ ракетами Tomahawk, а насправді Україна отримує інші ракети. І навряд чи американці можуть надати нам щось інше, крім добре відомих нам ATACMS", - зазначив аналітик.

Гончар додав, що президент США Дональд Трамп поки що не перейшов від пасивного сприяння Росії до активної протидії їй, "тож наразі більше запитань, ніж відповідей".

Tomahawk для України: думка експерта

Борис Бондарєв, який раніше працював дипломатом від Росії, висловився щодо можливості передачі США Україні ракет Tomahawk з великою дальністю дії. Він зазначив, що зміни в риториці колишнього президента США Дональда Трампа щодо Росії відбулися стрімко, що ускладнює розуміння, чи йде за цим справжнє коригування стратегії. За його словами, поки немає чітких ознак того, що заяви американської влади про плани посилити військову допомогу Україні дійсно реалізуються на практиці.

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає ніякої конфіденційності.

Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

