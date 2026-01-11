Чи є ризик втрати стажу перед виходом на пенсію: у ПФУ назвали головну умову

Громадянам, які вже уклали договір про добровільне пенсійне страхування, нічого переоформляти не потрібно.

Українцям розповіли про важливість оцифрування трудових книжок / колаж Главред, фото УНІАН

Названо ключову умову для збереження повного обліку стажу

Окремим громадянам нічого переоформляти не потрібно

Українці, які в 2026 році збираються звільнитися і оформити пенсію, можуть не втратити страховий стаж, якщо будуть робити добровільні внески до пенсійної системи.

У Пенсійному фонді роз'яснили, що це ключова умова для збереження повного обліку стажу.

З початку 2026 року мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 647 гривень, і саме від цієї суми розраховуються соціальні відрахування. Мінімальний добровільний пенсійний внесок становить 1 902,34 гривні — це 22% від "мінімалки". При сплаті цієї суми місяць зараховується повністю, а при меншому платежі стаж можуть врахувати лише частково або не зарахувати взагалі.

У ПФУ зазначають, що такі внески особливо важливі для тих, хто звільняється за власним бажанням або бере паузу в трудовій діяльності. Фактично мінімальний платіж дозволяє "зберегти" стаж і уникнути проблем з призначенням пенсії в майбутньому.

Також у фонді нагадали: громадянам, які вже уклали договір про добровільне пенсійне страхування, нічого переоформляти не потрібно — всі діючі угоди автоматично продовжені до 31 грудня 2026 року.

Важлива порада щодо оцифрування трудових

В Україні поступово вводять електронні трудові книжки, замінюючи традиційні паперові. У процесі переходу важливо оцифрувати інформацію про трудовий стаж, щоб вона була правильно врахована при розрахунку пенсії. Для цього потрібно встигнути внести дані до 10 червня 2026 року. В іншому випадку, деякі періоди роботи можуть не бути враховані, що вплине на розмір пенсії або дату її призначення.

