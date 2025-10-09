Трамп заявив про виключення з НАТО однієї з країн-членів

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з фінським колегою Александром Стуббом гарантував захист Фінляндії як члена НАТО.

Трамп пригрозив виключенням Іспанії з НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

США захистять Фінляндію у разі нападу Росії

Москва навряд чи наважиться атакувати Фінляндію

Іспанію можна виключити з НАТО

США захистять Фінляндію у разі нападу з боку Росії, оскільки та є членом НАТО. Водночас Іспанію можна було б виключити з Альянсу. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі.

Американський лідер під час зустрічі з Стуббом в Овальному кабінеті обговорив питання співпраці у сфері оборони. Трамп запевнив, що його адміністрація захистить Фінляндію у разі нападу з боку Росії, підкресливши, що Фінляндія є членом НАТО і на неї поширюються зобов’язання США щодо колективної оборони.

Водночас він висловив сумнів, що Москва наважиться на атаку, адже Фінляндія має "потужну армію, одну з найкращих". Проте, за його словами, США "будуть поруч, щоб допомогти".

Окрему увагу Трамп приділив фінансовим внескам країн НАТО. Він зазначив, що запропонував країнам платити 5% від свого ВВП на потреби Альянсу замість попередніх 2%.

Президент США наголосив, що це рішення майже одноголосно підтримали усі держави-члени. Єдиною країною, яка відставала від виконання цього зобов’язання, стала Іспанія.

"Треба їм подзвонити і дізнатись чому вони відстають. У них нема виправдання не робити цього, але нехай... Може, Іспанію варто викинути з НАТО", - сказав Трамп.

Раніше Трамп неодноразово попереджав країни НАТО, що "заохочуватиме" Росію "робити все, що їм заманеться" щодо тих членів альянсу, які не сплачують передбачені внески.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Які країни може атакувати Росія - думка експерта

За словами експерта Романа Світана, під удар Росії можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Болгарія. Водночас Угорщина і Словаччина навряд чи будуть ціллю російських провокацій.

Загроза війни Росії проти НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, країни НАТО готуються до потенційної агресії Росії, скуповуючи танки та розробляючи нові моделі, не враховуючи досвід війни в Україні. США та Європа спираються на власний історичний досвід, вважаючи, що їхня вогнева міць дозволить запобігти "дроновій війні", яка зараз триває в Україні.

Також Росія прискорює інформаційно-психологічну підготовку для можливої майбутньої війни з НАТО, повідомляє ISW. 6 жовтня СЗР РФ заявила про нібито напад проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне судно у європейському порту. Подібні провокаційні заяви СЗР робить дедалі частіше, що свідчить про системну підготовку.

Крім цього, країни НАТО обговорюють рішучіші заходи проти провокацій Росії, зокрема озброєння безпілотників на кордоні з РФ і послаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити відкривати вогонь по російських літаках. Мета – підвищити ціну для Москви за її "гібридну війну".

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

