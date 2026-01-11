Рус
Росія придумала несподіваний хід із танками: що стоїть за новим маневром

Руслан Іваненко
11 січня 2026, 21:31
Росія змінює тактику на фронті і випробовує нові схеми використання танків.
  • Росія суттєво скоротила використання танків у 2025 році
  • Основна тактика перейшла на піхотні операці
  • Бронетехніка використовується з додатковим захистом та дронами

Протягом 2025 року Росія значно скоротила використання танків через вичерпання запасів і перейшла на переважно піхотну тактику. Водночас російська армія продовжує шукати ефективні способи використання бронетехніки в умовах домінування дронів у повітрі, зазначає Forbes.

Раніше на фронті вже з’являлися танки з "мангалом", "черепахи" (вони ж "сараї" - ред.), "дикобрази" та "кульбабки" – усі ці варіанти мали на меті захистити техніку. Проте зовсім інше завдання – знайти тактику дій танків, яка зменшувала б втрати і була результативною.

Росія тестує нову тактику

За даними Forbes, російське Міністерство оборони вже згадувало нову тактику – використання бойової пари танків за підтримки дронів.

"Перший танк робить швидкий маневр у напрямку українських позицій, доки другий забезпечує вогневе прикриття із віддаленої позиції. Потім танки міняються ролями: другий робить ривок до українських позицій, перший його прикриває. Усі ці маневри з неба відстежують дрони, забезпечуючи розвідку і корегуючи вогонь танків", – пише видання.

Нова тактика відрізняється від класичної радянської доктрини, де штурм починався з артилерійського обстрілу, після чого в бій кидали великі сили бронетехніки та піхоти. У сучасних умовах концентрацію техніки швидко виявляють дрони, і ударний кулак знищується ще до початку штурму.

"Незважаючи на ці проблеми, ця тактика, ймовірно, принесе Росії короткострокові вигоди. Росії терміново потрібна бронетехніка на полі бою, якщо вона сподівається досягти суттєвого прогресу проти стійкої української оборони", – зазначає Forbes.

Просування залишається повільним

Водночас видання наголошує, що просування піхоти навіть із новою тактикою відбувається повільно і з високими втратами: інфільтрованій піхоті бракує власної вогневої потужності. Використання танків у бойових парах може забезпечити додаткову вогневу підтримку і пришвидшити просування, проте адаптивність українських сил робить ефективність тактики поки що невизначеною.

Здатність армії РФ наступати на фронті – думка експерта

За словами військово-політичного експерта Олександра Коваленка з групи "Інформаційний спротив", Росія вже не володіє тим потенціалом, який мала у 2022 році. На його думку, основне завдання ЗСУ зараз — максимально виснажити ворога, адже країна, яка не здатна ефективно тримати оборону, неминуче починає відступати.

"Росія показала, що не може вести великі війни і програє війну в Україні. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати спроможність наступати", — зазначив Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, окупаційна армія країни-агресорки Росії просувається у Дніпропетровській області, однак поки що їй вдається лише захоплювати окремі села.

Крім того, теоретично Покровськ ще не захоплений військами країни-агресора Росії, проте частина міста, яка залишається під контролем України, вже не велика. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське в Сумській області, але розширити зону бойових дій їм не вдалося. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу Ми – Україна.

Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

