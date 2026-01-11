Рус
Коли завершаться аварійні відключення: в Міненерго назвали терміни

Олексій Тесля
11 січня 2026, 21:18
Екстрені відключення електроенергії вводяться без заздалегідь затвердженого розкладу, нагадали в Міненерго.
Українцям розповіли про масові відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Екстрені відключення електроенергії вводяться без заздалегідь затвердженого розкладу
  • Тривалість відключень може бути різною
  • Українців закликають розумно витрачати електроенергію

Через масштабні удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні тимчасово вводять екстрені відключення електроенергії.

Цей захід необхідний, щоб утримати енергосистему від повного перевантаження і зберегти її працездатність, повідомило Міністерство енергетики України.

Що означають аварійні відключення

Екстрені відключення вводяться без заздалегідь затвердженого розкладу. Це вимушене рішення, яке застосовується в критичних ситуаціях і не підлягає точному прогнозуванню. Такі відключення діють до тих пір, поки не завершаться ремонтні роботи, не відновиться передача електроенергії або система не вийде на баланс.

Тривалість може бути різною — від декількох хвилин до багатьох годин, а іноді і довше, залежно від характеру пошкоджень. Оператори зобов'язані відреагувати максимально швидко: після команди від "Укренерго" у них є всього близько 10 хвилин, щоб знеструмити необхідні ділянки і не допустити системної аварії. Попереджень при цьому не буває — світло повертають тільки після стабілізації ситуації.

Чому застосовують екстрені відключення

У Міненерго виділяють кілька ключових факторів:

  • руйнування ліній електропередачі та підстанцій через обстріли;
  • різке збільшення споживання під час холодів, особливо на тлі проблем з опаленням;
  • нестача виробленої електроенергії через пошкодження ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та інших станцій;
  • проведення аварійно-відновлювальних робіт, що вимагають тимчасового знеструмлення;
  • обмежені можливості передачі електроенергії між регіонами.
Як мешканці можуть допомогти системі

У відомстві закликають українців розумно витрачати електроенергію, особливо вранці та ввечері, коли навантаження на мережу максимальне. Рекомендується не вмикати одночасно потужні прилади, а використовувати їх по черзі, починаючи з найнеобхідніших.

Якщо діють планові графіки, важливо не перевантажувати мережу відразу після повернення світла. Такий підхід допомагає знизити ризик нових аварій і прискорює стабілізацію енергосистеми.

Терміни жорстких відключень: попередження експерта

Наступного тижня в Києві очікуються значні перебої з електроенергією. Про це повідомив експерт в галузі енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, морози збільшують навантаження на енергосистему, а після атак Росії електропостачання міста здійснюється лише через аварійні схеми.

Відключення через удари РФ: новини по темі

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, у КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

відключення відключення світла електроенергія
