РФ готується напасти на НАТО після закінчення боїв в Україні - ISW

Росія, ймовірно, після війни в Україні матиме в наявності значну бойову міць, яку може швидко перекинути на східний фланг НАТО.

РФ готується напасти на НАТО після закінчення боїв в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Росія може становити серйозну загрозу для НАТО раніше 2036 року

Росія збільшує обсяги ремонту танків Т-72

Росія збільшує виробництво танків Т-90 і відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про її намір створити довгострокову військову загрозу для НАТО. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, Frontelligence Insight опублікувала внутрішні документи основного російського виробника танків, Уралвагонзаводу (УВЗ), з яких випливає, що УВЗ має намір збільшити виробництво Т-90 на 80 відсотків до 2028 року порівняно з рівнем 2024 року і почати виробництво нової модифікації Т-90М2.

"За оцінками Frontelligence, цілі УВЗ із модернізації російського бронетанкового парку на понад 2000 танків Т-90М, Т-90М2 і Т-72Б3М у період із 2026 до 2036 року, на додаток до танків і бронемашин, вироблених Росією у 2024 та 2025 роках, достатні для повного поповнення танкового парку Росії перед наступною великомасштабною війною", - ідеться у звіті.

Останні дані з відкритих джерел вказують на те, що Росія також збільшує обсяги ремонту танків Т-72. Також в ISW відзначають помітне скорочення використання російських танків на полі бою. Це дає змогу припустити, що Росія, можливо, накопичує танки і, ймовірно, прагне нарощувати та модернізувати свої танкові резерви як для короткострокового використання в Україні, так і в середньостроковій і довгостроковій перспективі в рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО.

При цьому аналітики попереджають: Росія може становити серйозну загрозу для НАТО набагато раніше 2036 року і без необхідності відновлення свого танкового парку. Вони припускають, що Росія може підтримувати і відновлювати свою живу силу, незважаючи на постійні важкі втрати в триваючій війні в Україні.

Вони зазначають, що Росія, ймовірно, матиме в наявності значну бойову міць протягом декількох місяців після закінчення активних бойових дій в Україні, яку може швидко перекинути на східний фланг НАТО. Росія також розробляє концепції операцій і тактики ведення бойових дій, які дають змогу проводити великомасштабні бойові операції без використання великої кількості танків або бронетехніки, водночас ефективно позбавляючи противника можливості використовувати танки або бронетехніку у великих масштабах. Росія також вчиться досягати ефекту повітряного перехоплення на полі бою в тилу противника без встановлення переваги в повітрі або панування в повітрі.

"ISW не виявила жодних ознак того, що російському військовому командуванню доведеться чекати, поки російські збройні сили повністю відновляться, перш ніж активізувати свої атаки на держави-члени НАТО, і, по суті, Росія може атакувати раніше цього моменту, якщо НАТО не зможе забезпечити стримування", - ідеться в повідомленні.

Ризик війни Росії і НАТО

Як писав Главред, Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Тим часом союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

Для нападу на такі країни, як Литва, Латвія та Естонія, 100-тисячного угруповання росіян Путіну буде достатньо. Майже всі ці країни мають непогане транспортне розгалуження, і логістика працює чудово - Росія може скористатися цим для швидкого просування і захоплення, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Скільки триватиме війна РФ із НАТО: думка експерта

Війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона почнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні. Однак ця війна не завершиться швидко.

"Там усе буде швидше, тому що це буде війна з країнами НАТО. Але це все одно будуть не тижні чи місяці", - сказав в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, тривалість війни залежатиме від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою європейців буде тільки звільнення окупованих територій і утримання власних кордонів, то війна може мати обмежену тривалість. Але якщо країни НАТО і Європи ухвалять рішення просуватися далі - до Москви, щоб зламати режим Путіна, війна триватиме до двох років.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

