Усю систему постачання армії РФ ослаблено: партизани проникли в тил ворога

Анна Косик
29 серпня 2025, 10:02
886
Окупанти не очікували, що їхню систему постачання можуть зачепити на такій відстані від України.
диверсия в Костроме
Партизани влаштували підпал у глибокому тилу ворога / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

  • У Костромі провели диверсію на залізниці
  • Знищення релейної шафи призведе до проблем з постачанням армії РФ
  • Система постачання окупантів послаблена

Агенти партизанського руху Атеш у Костромі, що в країні-агресорці Росії, провели успішну диверсійну операцію, знищивши релейну шафу на залізничній гілці міста.

Як повідомили в Атеш, цього разу агентам вдалося влаштувати диверсію не в прикордонному регіоні РФ, а за більш як тисячу кілометрів від кордону України та Росії.

Диверсія стала несподіванкою для ворога

Ворог зазнав потужного удару там, де не очікував, адже був переконаний, що українці не можуть нашкодити так далеко. Але тепер, за словами представників руху, "під ногами в окупантів горить земля навіть там, де вони відчували себе у безпеці".

Постачання армії РФ зазнало серйозного удару

Залізнична мережа Костроми використовується для перевезення палива, техніки та комплектуючих на військові заводи Центральної Росії. Тому знищення вузлів зв'язку призводить до збоїв у русі поїздів і, відповідно, затримок поставок, ослаблюючи всю систему постачання окупаційної армії.

"Кожен регіон Росії тепер може стати фронтом. Кремль не може захистити свою логістику - ми дістанемо ворога скрізь. Кожна диверсія Атеш робить війну ближчою до їхніх будинків та наближає свободу для України", - додали представники руху.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Диверсії в тилу росіян - останні новини

Нещодавно агент руху опору, який діє в тилу ворога, влаштував диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Напередодні, як писав Главред, партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Раніше агент партизанського руху паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області, спаливши релейну шафу біля населеного пункту Шовкове.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

