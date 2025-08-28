Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

Президент США був незадоволений через російський удар по Києву, але його це "не здивувало".

Лідер РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни і "працює над цим більше, ніж будь-хто". Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Путін і Зеленський не готові самостійно припинити цю війну. Президент Трамп хоче її закінчення, але лідери двох країн також мають захотіти її завершити", - сказала речниця. відео дня

За її словами, незабаром президент США Дональд Трамп зробить додаткові заяви з цього приводу.

Левітт наголосила, що Трамп "не був задоволений", але й "не здивований" новинами про атаку РФ по Києву. Водночас вона наголосила, що Трамп "продовжує спостерігати за цим".

"Це дві країни, які дуже довго перебувають у стані війни... Росія атакувала Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах", - додала Левітт.

Вона також нагадала, що удари України вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії. Речниця Білого дому зазначила, що Трамп уважно стежить за ситуацією та прагне завершення війни.

"Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - наголосила Левітт.

Як може завершитися війна

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що найбільш реалістичним сценарієм війни є заморожування на нинішній лінії фронту. Водночас він переконаний, що з часом Україна відновить територіальну цілісність, а режим Путіна розвалиться.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

За його словами, подібно до Азербайджану, який чекав десятки років, Україна також зможе повернути свої землі, але набагато швидше.

Як повідомляв Главред, Росія здатна підтримувати високу інтенсивність війни проти України щонайменше ще рік, заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, РФ наростила виробництво озброєнь, отримує допомогу з-за кордону, а західні санкції не дають очікуваного ефекту.

Також спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що сподівається на святкування Україною наступного Дня незалежності в умовах миру. Він нагадав про переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці та зустріч у Білому домі із Зеленським і європейськими лідерами. За словами Келлога, мирний процес триває і вимагає значних зусиль, адже війна в Україні стала найбільшою в Європі з часів Другої світової.

Крім цього, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники роблять усе можливе для досягнення миру в Україні, а ключову роль у тиску на Росію відіграють США. Стубб стверджує, що зупинити агресію можна лише через санкції та обмеження для країн, які співпрацюють із Росією.

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

