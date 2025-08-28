Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

Руслана Заклінська
28 серпня 2025, 20:55
106
Президент США був незадоволений через російський удар по Києву, але його це "не здивувало".
Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім
Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Левітт:

  • Путін і Зеленський не готові самостійно завершити війну
  • Трамп незадоволений атаками РФ, але не здивований
  • США уважно спостерігають за розвитком подій

Лідер РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни і "працює над цим більше, ніж будь-хто". Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Путін і Зеленський не готові самостійно припинити цю війну. Президент Трамп хоче її закінчення, але лідери двох країн також мають захотіти її завершити", - сказала речниця.

відео дня

За її словами, незабаром президент США Дональд Трамп зробить додаткові заяви з цього приводу.

Левітт наголосила, що Трамп "не був задоволений", але й "не здивований" новинами про атаку РФ по Києву. Водночас вона наголосила, що Трамп "продовжує спостерігати за цим".

"Це дві країни, які дуже довго перебувають у стані війни... Росія атакувала Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах", - додала Левітт.

Вона також нагадала, що удари України вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії. Речниця Білого дому зазначила, що Трамп уважно стежить за ситуацією та прагне завершення війни.

"Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - наголосила Левітт.

Як може завершитися війна

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що найбільш реалістичним сценарієм війни є заморожування на нинішній лінії фронту. Водночас він переконаний, що з часом Україна відновить територіальну цілісність, а режим Путіна розвалиться.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

За його словами, подібно до Азербайджану, який чекав десятки років, Україна також зможе повернути свої землі, але набагато швидше.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія здатна підтримувати високу інтенсивність війни проти України щонайменше ще рік, заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, РФ наростила виробництво озброєнь, отримує допомогу з-за кордону, а західні санкції не дають очікуваного ефекту.

Також спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що сподівається на святкування Україною наступного Дня незалежності в умовах миру. Він нагадав про переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці та зустріч у Білому домі із Зеленським і європейськими лідерами. За словами Келлога, мирний процес триває і вимагає значних зусиль, адже війна в Україні стала найбільшою в Європі з часів Другої світової.

Крім цього, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники роблять усе можливе для досягнення миру в Україні, а ключову роль у тиску на Росію відіграють США. Стубб стверджує, що зупинити агресію можна лише через санкції та обмеження для країн, які співпрацюють із Росією.

Читайте також:

Про персону: Керолайн Левітт

Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Трамп новини війна Росії та України Білий дім
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агент

"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агент

21:04Світ
Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

20:55Війна
Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

20:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

Шлях достатку відкриється для чотирьох знаків зодіаку 28 серпня: хто в списку

Шлях достатку відкриється для чотирьох знаків зодіаку 28 серпня: хто в списку

Останні новини

21:04

"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агент

20:57

Часник буде розміром із кулак: простий крок у серпні, який змінить врожайВідео

20:55

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дім

20:37

Експерти назвали 5 найкращих і найгірших продуктів для жінок 50+ років

20:36

Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
20:07

"Буде на папері": Зеленський розповів, коли з'являться гарантії безпеки

20:03

Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів

19:44

Трамп поставив дедлайн: розкрито коли буде підписана угода між Україною та РосієюВідео

19:33

Джордж Клуні не зміг взяти участь у Венеційському кінофестивалі: у чому причина

Реклама
19:22

Пекельна спека накриває регіони: синоптики назвали дату похолодання

19:15

Підозрюваний у розкраданні землі ДГ "Дніпро" Олександр Овсюк працевлаштував на підприємство свою співмешканку актуально

19:10

Відкладений терор по Києву: що влаштувала РФПогляд

19:03

В Україні дорожчає один із найважливіших продуктів - що буде з цінами у вересні

18:33

Шалений стрибок євро і обвал гривні: яким буде новий курс валют

18:20

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

18:14

З'явилась перша реакція США на масовані удари РФ по Києву - що сказали у Трампа

17:52

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:48

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

17:40

Велике церковне свято 29 серпня: що не можна робити цього дня

17:40

Не на ту напала: Волочкова отримала несподівану підставу від шанувальниці

Реклама
17:39

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

17:21

Ексдружина Олександра Цекало подала на нього до суду через аліменти

17:19

Мова не про території: політолог назвав складне питання на переговорах з РФ

17:07

Дуже складно: Лорак скаржиться на доньку, яка потоваришувала з донькою Кіркорова

16:56

УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

16:45

"Удари успішні": у Кремлі цинічно висловилися про атаку на КиївФотоВідео

16:36

Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32

16:23

"Оскар-2026": стало відомо, який фільм представить Україну на кінопремії

16:11

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

15:54

Чи була Україна прабатьківщиною індоєвропейців: Курганна теорія Гімбутас

15:48

Софія Ротару показала понівечений Росією Київ: що написала співачка

15:38

Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артистВідео

15:14

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

15:09

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:06

Ким були таври: жорстокі ритуали і загадка зникнення

14:58

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році: які передбачені штрафи

14:57

"Два прямих прильоти в дім": Ігнат - про підлу атаку на КиївФотоВідео

14:40

Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

14:35

Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд

14:29

Ідеально на сніданок чи обід: рецепт лінивого хачапурі на сковороді за 10 хвилин

Реклама
14:18

Зекономить гроші та паливо: яку секретну кнопку в авто потрібно натиснути

14:11

Георгій Кістяківський: учений із Києва, що став радником президента США

13:58

Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

13:49

Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток

13:46

Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

13:45

Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

13:12

Китайський гороскоп на завтра 29 серпня: Кроликам - сум, Коням - образи

13:08

З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полонВідео

13:06

Фотографічна схожість: Джанабаєва засвітила крихітку-доньку від Меладзе

12:50

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти