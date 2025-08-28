Путін живе у мріях: ЗМІ дізналися, чи хоче диктатор закінчити війну в Україні

У Путіна є чітка мета, на шляху до якої він не зупиняється.

Головне:

Путін хоче захопити усю Україну

Росія спеціально затягує час перед можливими переговорами

Кремль сподівається, що Україна не отримає надійних гарантій безпеки

Кремлівський диктатор Володимир Путін не покидає мрій про обвал фронту і захоплення усієї території України, а не лише окремих її частин. Про це пише Politico.

Через це країна-агресорка Росія намагається заплутати американських чиновників, які ведуть діалог з представниками РФ щодо мирного врегулювання війни.

"Російський лідер хоче знесилену Україну, нездатну витримувати військовий тиск. Усі це розуміють, окрім Трампа", - йдеться у статті.

Російська сторона навмисно розповідає американцям про "корінні причини війни", звинувачує у всьому Київ та особисто президента Володимира Зеленського, а також намагається затягнути час перед переговорами про припинення війни.

На що сподівається Путін

На тлі цих подій у європейських партнерів України виникають труднощі під час спроб збільшити військову та фінансову підтримку Києва, а також зі складанням плану надання гарантій безпеки України після закінчення війни.

Якщо коаліція держав не зможе надати Україні відповідну допомогу, Путін може добитися свого і з часом на фронті окупаційні сили РФ прорвуться так, що ЗСУ буде важко відбити втрачені території. Це стане плацдармом для нової агресії.

Позиція Росії щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія нібито не починала війну проти України і у всьому винна лише західна пропаганда.

Напередодні також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у спробі "завадити" перемовинам Києва і Москви. За його словами, президент України Володимир Зеленський, мовляв, висуває умови для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним "незалежно ні від чого".

Раніше ЗМІ писали, що Росія, ймовірно, зацікавлена в тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує Кремль. Утім, керівник держави Володимир Путін готовий продовжувати війну, його готовність до поступок залишається під питанням.

