Путін живе у мріях: ЗМІ дізналися, чи хоче диктатор закінчити війну в Україні

Головне:
- Путін хоче захопити усю Україну
- Росія спеціально затягує час перед можливими переговорами
- Кремль сподівається, що Україна не отримає надійних гарантій безпеки
Кремлівський диктатор Володимир Путін не покидає мрій про обвал фронту і захоплення усієї території України, а не лише окремих її частин. Про це пише Politico.
Через це країна-агресорка Росія намагається заплутати американських чиновників, які ведуть діалог з представниками РФ щодо мирного врегулювання війни.
"Російський лідер хоче знесилену Україну, нездатну витримувати військовий тиск. Усі це розуміють, окрім Трампа", - йдеться у статті.
Російська сторона навмисно розповідає американцям про "корінні причини війни", звинувачує у всьому Київ та особисто президента Володимира Зеленського, а також намагається затягнути час перед переговорами про припинення війни.
На що сподівається Путін
На тлі цих подій у європейських партнерів України виникають труднощі під час спроб збільшити військову та фінансову підтримку Києва, а також зі складанням плану надання гарантій безпеки України після закінчення війни.
Якщо коаліція держав не зможе надати Україні відповідну допомогу, Путін може добитися свого і з часом на фронті окупаційні сили РФ прорвуться так, що ЗСУ буде важко відбити втрачені території. Це стане плацдармом для нової агресії.
Позиція Росії щодо війни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія нібито не починала війну проти України і у всьому винна лише західна пропаганда.
Напередодні також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у спробі "завадити" перемовинам Києва і Москви. За його словами, президент України Володимир Зеленський, мовляв, висуває умови для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним "незалежно ні від чого".
Раніше ЗМІ писали, що Росія, ймовірно, зацікавлена в тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує Кремль. Утім, керівник держави Володимир Путін готовий продовжувати війну, його готовність до поступок залишається під питанням.
Більше новин:
Про джерело: Politico
Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.
Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.
Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.
Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.
Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.
Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.
