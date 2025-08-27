Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Один із варіантів завершення війни має низку умов, серед яких обмін полоненими та взаємне поступове скорочення армії.

Чим може закінчитися війна для України - думка експерта / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Основне:

Існує два можливих сценарії завершення війни РФ проти України

Один із варіантів раніше розглядали у США

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко назвав два найбільш ймовірних сценарії завершення війни в Україні. Свої припущення він зробив у коментарі Главреду.

За його словами, перший варіант - припинення вогню по лінії фронту. До речі, на початку переговорного процесу цей сценарій також розглядали американські чиновники.

Другий варіант - гібридна або обмежена мирна угода з низкою додаткових умов. Йдеться про обмін полоненими, демобілізацію з обох сторін та інші кроки, які ще потребують узгодження.

Фесенко підкреслив, якщо сторони приймають обмежену мирну угоду, то насамперед має бути припинення вогню.

"Першим пунктом буде припинення вогню, без чого війна не припиниться, а також ще кілька пунктів, зокрема, обмін військовополоненими "всіх на всіх", цивільними особами, які перебувають в ув'язненні, за узгодженим списком, мирне судноплавство Дніпром, поступове взаємне (наголошую, взаємне, а не одностороннє скорочення української армії) скорочення збройних сил у зоні конфлікту, демобілізація з обох боків за узгодженим графіком і, можливо, статус Запорізької АЕС, що цікавить Трампа", - сказав політолог.

Він додає, що в обмеженій мирній угоді може бути ще декілька пунктів про які будуть домовлятися сторони.

Нагадаємо, ексзаступник начальника Штабу оборони Канади Марк Норман назвав три найбільш ймовірні сценарії закінчення війни в Україні. Перший - Україна повністю витісняє Росію. Другий - Росія захоплює частково або повністю територію України. Третій - перемир’я або інший формат домовленостей, який передбачає певні поступки.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що мирної угоди між Україною та Росією можна досягти навіть без перемир’я, паралельно з активними бойовими діями.

Нещодавно у Зеленського розкрили сценарій завершення війни. Зокрема, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна не визнає втрату територій, а домагатиметься їхнього звільнення невійськовими засобами.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

