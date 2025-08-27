Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Маріна Фурман
27 серпня 2025, 14:01
134
Один із варіантів завершення війни має низку умов, серед яких обмін полоненими та взаємне поступове скорочення армії.
ВСУ
Чим може закінчитися війна для України - думка експерта / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Основне:

  • Існує два можливих сценарії завершення війни РФ проти України
  • Один із варіантів раніше розглядали у США

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко назвав два найбільш ймовірних сценарії завершення війни в Україні. Свої припущення він зробив у коментарі Главреду.

За його словами, перший варіант - припинення вогню по лінії фронту. До речі, на початку переговорного процесу цей сценарій також розглядали американські чиновники.

відео дня

Другий варіант - гібридна або обмежена мирна угода з низкою додаткових умов. Йдеться про обмін полоненими, демобілізацію з обох сторін та інші кроки, які ще потребують узгодження.

Фесенко підкреслив, якщо сторони приймають обмежену мирну угоду, то насамперед має бути припинення вогню.

"Першим пунктом буде припинення вогню, без чого війна не припиниться, а також ще кілька пунктів, зокрема, обмін військовополоненими "всіх на всіх", цивільними особами, які перебувають в ув'язненні, за узгодженим списком, мирне судноплавство Дніпром, поступове взаємне (наголошую, взаємне, а не одностороннє скорочення української армії) скорочення збройних сил у зоні конфлікту, демобілізація з обох боків за узгодженим графіком і, можливо, статус Запорізької АЕС, що цікавить Трампа", - сказав політолог.

Він додає, що в обмеженій мирній угоді може бути ще декілька пунктів про які будуть домовлятися сторони.

Дивіться відео, в якому Фесенко назвав найреалістичніший сценарій завершення війни в Україні:

Як в Україні може закінчитися війна - новини за темою

Нагадаємо, ексзаступник начальника Штабу оборони Канади Марк Норман назвав три найбільш ймовірні сценарії закінчення війни в Україні. Перший - Україна повністю витісняє Росію. Другий - Росія захоплює частково або повністю територію України. Третій - перемир’я або інший формат домовленостей, який передбачає певні поступки.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що мирної угоди між Україною та Росією можна досягти навіть без перемир’я, паралельно з активними бойовими діями.

Нещодавно у Зеленського розкрили сценарій завершення війни. Зокрема, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна не визнає втрату територій, а домагатиметься їхнього звільнення невійськовими засобами.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Фесенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

14:01Війна
Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

13:57Україна
Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:49Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Останні новини

14:52

"Супермен" — новий фільм про легендарного супергероя доступний на Київстар ТБ

14:44

Коли жага до життя сильніші за смерть: телеканал 2+2 знімає воєнну драму "Живий"

14:42

В Україні знайшли діючий вулкан: де знаходится диво, про яке мало хто знає

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
13:57

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

13:57

При зустрічі краще тікати: названо небезпечну і отруйну рибу, яка живе в УкраїніВідео

13:38

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішенняВідео

12:58

Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

Реклама
12:58

На очах дружини: Усик влаштував дикі танці з Дорофєєвою

12:49

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:47

"При Порошенку Путін заробив $36 млрд на "Дружбі", а тепер нардеп примазується до її підриву" – військовий

12:46

"Путін готує пастку": Фесенко пояснив, чому відмова Києва від територій - не головнеВідео

12:38

Тейлор Свіфт уперше виходить заміж - хто наречений та скільки коштує обручка

12:20

Перцевими балончиками: команда психованої Аллегрової як могла, розганяла пресуВідео

12:20

"Починається процес": вагітна зрадниця Тодоренко зробила зізнання

12:18

Результат за копійки: господиням радять натирати вікна рідиною для миття посудуВідео

12:11

За літо РФ захопила лише 0,3% України та готує зимовий реванш - Bild

12:08

Свідомий терор: РФ вдарила по енергетичним об'єктам в шести областях

12:01

Прогноз погоди на 1 вересня: синоптик сказала, яким буде перший день осені

Реклама
11:55

В Україні знайшли гігантський гриб-рекордсмен: у чому його особливістьВідео

11:24

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

11:04

Які документи потрібні чоловікам 18–22 років для виїзду за кордон: повний перелік

11:03

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: зафіксовано масштабну пожежу у центрі містаВідео

10:58

Як зберегти стиглі банани надовго: 100%-вий фокус здивує простотоюВідео

10:32

Може вирости до півметра: в Україні помітили рідкісну ящірку без ніг

10:31

РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла

10:14

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел покинула сина мільярдера

10:09

Путініст Кіркоров ухвалив важливе рішення щодо дітей - деталі

10:03

Гарантії безпеки для України: в ISW назвали реальні настрої Кремля

09:45

Вересень 2025 під знаком затемнень: що чекає на Водоліїв у фінансах, коханні та кар'єріВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 серпня (оновлюється)

09:32

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

09:31

"Дуже боляче": відома акторка розповіла про свій важкий розлад

09:30

"Наші команди працюють": у США назвали орієнтир для завершення війни

09:00

Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – ФесенкоВідео

08:44

Місячний календар стрижок на вересень 2025 року

08:30

Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

08:23

Поштовхи від Каспію до Тбілісі: у Дагестані стався потужний землетрусВідео

08:15

Місячний календар на вересень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

Реклама
08:06

Карта Deep State онлайн за 27 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:35

Гороскоп на вересень 2025: астролог дала найважливішу пораду Козерогам

07:34

"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-ЙоркуВідео

06:53

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

06:10

Чому Кремль відмовився від припинення вогню?Погляд

05:52

Як зупинити авто з "автоматом", якщо відмовили гальма - пояснення інструктораВідео

05:33

Як приготувати коропа без кісток: єдиний дієвий метод від шеф-кухаря

05:00

Сигнал від Всесвіту: удача усміхнеться шістьом знакам зодіаку 27 серпня

04:30

Гороскоп на вересень 2025 для Терезів: місяць оновлення, енергії та важливих подійВідео

04:03

"Справжня отрута": які продукти не можна давати собакам, у списку навіть кісткиВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти