Курс долара та євро з 1 вересня: чи потрібно готуватись до різких стрибків

Банкір спрогнозував, що буде з вартістю валюти з 1 по 7 вересня.

Курс валют до 7 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay

Яким буде курс валют на початку осені

Якими є основні економічні показники

Курс долара в Україні зараз залишається стабільним і досить прогнозованим. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, основні коливання американської валюти відбувалися нижче стартового курсу року у 42,02 грн. Також впродовж червня-серпня офіційний курс долара в середньому на 1% був нижчим.

Водночас, влітку тривало поступове зростання євро, через світове котируваннях пари долар/євро.

"З початку року євро в Україні виріс майже на 10-12%, а за червень-серпень - майже на 5%", - наголосив банкір.

Він зауважив, що ринок живе трендами, і тому можна припустити, що початок осені виявиться досить інерційним: основні валютні зміни відповідатимуть подіям літа.

Яким буде курс валют в перший тиждень вересня

Лєсовий також розповів, якими можуть бути основні показники валютного ринку з 1 по 7 вересня:

коридори валютних змін: 41,6-42 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Наразі основні економічні показники, що формують курси, є сприятливими для того, щоб вкотре засвідчити, що ринок перебуває в незагрозливому, досить стабільному рівні", - підсумував банкір.

Курс валют у вересні

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько сказала, що у вересні НБУ активно використовуватиме свої інструменти для згладжування коливань курсу.

Вона зауважила, що за відсутності шоків та своєчасної підтримки з боку регулятора національна валюта зможе залишитись стабільною.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що не варто сподіватися, що в разі оголошення перемир’я гривня одразу почне зміцнюватися, а долар — знецінюватися.

Тарас Лєсовий прогнозував, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

