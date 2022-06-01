"Вантаж 200" для Челябінської області: ліквідовано окупанта, який виправдовував Бучанську різанину

20-річний окупант Єгор Рябов ліквідований в Україні / Фото росЗМІ

На війні в Україні був ліквідований 20-річний російський окупант Єгор Рябов, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували у тимчасовій окупації.

Смерть окупанта підтвердила його мати Лариса Володимирівна російському виданню 74.RU, а також представники місцевого військкомату та Ради депутатів.

У своїх соцмережах Рябов писав: "Ми, звичайно, не винні в Бучі, але вони це заслужили".

Єгор Рябов виправдовував військові злочини Росії / Фото Perepichka News

Єгор Рябов проживав у місті Аша Челябінської області. Хлопець закінчив Ашинський технікум за спеціальністю "електрик". Він підписав контракт 8 листопада 2021 року.

"Спочатку був у Чебаркулі, до 20-х чисел квітня. Він був рядовий електрик-водій взводу управління... Після контракту планував вступати до інституту, продовжити профільну освіту", - розповіла Лариса Рябова.

Російський окупант був ліквідований 19 травня.

Втрати РФ станом на 1 червня за даними Генштабу ЗСУ:

Втрати РФ в Україні - статистика станом на ранок 1 червня 2022 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського підполковника, який командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Йдеться про підполковника Олександра Достігаєва.

Крім того, захисники України ліквідували ще одного представника російської військової верхівки - командира роти 106-ї парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Бучанська різанина

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Після втечі окупантів у Бучі виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах та узбіччях, частина - в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що масові вбивства російськими окупантами українців у Бучі - це "фейк". Мовляв, він отримав з цього приводу якісь "документи" від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше Путін підписав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.

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