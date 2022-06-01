УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Вантаж 200" для Челябінської області: ліквідовано окупанта, який виправдовував Бучанську різанину

1 червня 2022, 09:48

Єгору Рябову було 20 років. Він підписав контракт 8 листопада 2021 року і поїхав вбивати українців. Наші захисники ліквідували окупанта 19 травня.

Єгор Рябов
20-річний окупант Єгор Рябов ліквідований в Україні / Фото росЗМІ

На війні в Україні був ліквідований 20-річний російський окупант Єгор Рябов, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували у тимчасовій окупації.

Смерть окупанта підтвердила його мати Лариса Володимирівна російському виданню 74.RU, а також представники місцевого військкомату та Ради депутатів.

У своїх соцмережах Рябов писав: "Ми, звичайно, не винні в Бучі, але вони це заслужили".

Єгор Рябов
Єгор Рябов виправдовував військові злочини Росії / Фото Perepichka News

Єгор Рябов проживав у місті Аша Челябінської області. Хлопець закінчив Ашинський технікум за спеціальністю "електрик". Він підписав контракт 8 листопада 2021 року.

"Спочатку був у Чебаркулі, до 20-х чисел квітня. Він був рядовий електрик-водій взводу управління... Після контракту планував вступати до інституту, продовжити профільну освіту", - розповіла Лариса Рябова.

Російський окупант був ліквідований 19 травня.

Втрати РФ станом на 1 червня за даними Генштабу ЗСУ:

false
Втрати РФ в Україні - статистика станом на ранок 1 червня 2022 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського підполковника, який командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Йдеться про підполковника Олександра Достігаєва.

Крім того, захисники України ліквідували ще одного представника російської військової верхівки - командира роти 106-ї парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Бучанська різанина

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Після втечі окупантів у Бучі виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах та узбіччях, частина - в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що масові вбивства російськими окупантами українців у Бучі - це "фейк". Мовляв, він отримав з цього приводу якісь "документи" від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше Путін підписав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України Бучанська різанина військові злочини Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:58

ЗСУ відправили до пекла кадирівського підполковника Димаєва

10:49

"Все готово": Гордон показав, як для Путіна приготували труну і катафалк

10:27

"А потім такі з літерою Z бігають": в РФ маленький росіянин побив ногами вихователькуВідео

10:10

Окупанти під час обстрілу Харкова вбили батька сімох дітейВідео

10:08

Королевою краси в окупованому Криму стала Полтавка: росіяни лютують

Реклама
09:48

"Вантаж 200" для Челябінської області: ліквідовано окупанта, який виправдовував Бучанську різанинуВідео

09:47

Анна Кошмал розповіла, як підтримує зв'язок з колегами зі "Сватів"

09:39

Росія є системним ворогом, який століттями прагне знищити Україну - Залужний

09:29

Включення Херсонщини, Запоріжжя й Донбасу до складу РФ: у Путіна відкрито заявляють про "нові плани"Відео

09:17

Контрнаступ відкладається: чому його не варто чекати раніше липняПогляд

09:12

"Поїздка до Криму": Паш назвала людину, яка "підставила" її з довідкою

09:02

У РФ заговорили про мир: Матвієнко хоче угоду про припинення "громадянської війни в Україні"Відео

08:46

РФ в погоні за символічною вигодою на Сході "оголяє" позиції на Херсонщині – ISWВідео

08:32

Війська РФ намагаються зірвати контрнаступ: що відбувається на Півдні УкраїниВідео

08:28

Гороскоп на сьогодні 1 червня 2022: Левам - несподіваний поворот долі, Скорпіонам - час змін

07:58

Україна не має наміру нападати на РФ: Зеленський пояснив, навіщо нам РСЗВ від СШАВідео

07:44

На завдання ніхто не ходить, всі відмовились: окупант розповів про саботаж у військах РФВідео

07:14

Байден зробив заяву про територіальні поступки України заради миру і повалення Путіна

06:42

США погодили новий пакет військової допомоги: в Україну направлять ракетні системи HIMARS

06:29

Аргументи на руках: як Україні змусити європейців діятиПогляд

Реклама
06:16

Астрологічний прогноз на червень-2022: чого остерігатися і яким справам присвятити місяцьВідео

06:00

З першим днем літа! - картинки для сонячного настрою

05:55

Календар магнітних бур на червень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

04:48

Україна із західними MLRS отримає перевагу над росіянами - військовий експерт Жданов

04:20

У червні вріже +32°: українцям назвали дати та попередили про аномаліюВідео

03:46

Український ведучий передбачив майбутнє Росії на прикладі гуртів ДДТ, Машина времени і Аквариум

03:15

Війна в Україні може розвиватися двома шляхами: наступні тижні будуть вирішальними – генерал СШАВідео

02:43

Бадилля від редиски використовують в народній медицині і кулінарії: в чому її користь

02:33

У фользі та колготках на все тіло: Кім Кардашьян здивувала фанатів безглуздим вбранням

02:10

Як Путін може використати Придністров'я проти України: у МВС розкрили задум Кремля

01:49

"Літній настрій: активовано": 52-річна Дженніфер Лопес показала неймовірний пляжний лукВідео

01:23

День захисту дітей 2022 - милі привітання, веселі картинки і листівки до свята

00:53

"Я в шоковому та приємному стані": телеведучий 1+1 опанував нову професію

00:51

Прикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в бідуВідео

31 травня, вівторок
23:58

ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях - ЗеленськийВідео

23:48

Екс-учасники легендарних Quest Pistols возз'єдналися заради допомоги Україні

23:41

Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червніВідео

23:39

"Залишимо на узбіччі сучасної економіки": Зеленський анонсував новий удар по РФВідео

23:23

В Росії заарештували генерала родом з України за провал наступу на МиколаївВідео

23:07

Зеленська розповіла, куди буде вступати дочка президента

Реклама
23:05

Росіян чекає отруйна промзона після взяття Сєвєродонецька - АрестовичВідео

22:54

"Найбільше паскудство": Пригожин несподівано захистив Пугачову

22:48

Міністр армії США пояснила, як Білий дім вибирає зброю для відправки ЗСУ

22:41

В Україні заборонять курити електронні сигарети: названо штрафиВідео

22:36

"Відкобзонили" 22 окупантів: ЗСУ знищили на Сході 29 одиниць ворожої технікиВідео

22:29

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе на межі розлучення

22:23

Не взяли воювати: як ведучого "Один за всіх" не прийняли в армію

22:10

"А де наша зброя?": Арестович з сосисками в руці звернувся до ШольцаВідео

21:59

Україна звільнятиме території, але не ціною життів українців - Зеленський

21:51

Футболіст збірної України розплакався на пресконференції через війнуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти