Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

Синоптикиня сказала, де скоро чекати грозових дощів.

Погода в Україні принесе новий "сюрприз"/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вівторок, 19 серпня

Якою буде температура повітря

Погода в Україні у вівторок, 19 серпня, буде сонячною.

Через вплив антициклону Kyra всюди очікується суха погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря протягом дня становитиме:

у західних областях +20…+24 градуси,

на півночі +22…+26,

у центральній частині +24…+27 (на Вінниччині +20…+22),

на сході +25…+27,

у південній частині +25…+30 градусів.

Погода в Україні 19 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 19 серпня

У Києві 19 серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.

"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора з’являться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека. А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, багато сонця і комфортна температура повітря. Нагадую, що такої завчасності прогноз погоди потребує уточнення", – зазначила Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть град, грози та рвучкий вітер – українців попереджають про погіршення погодних умов. Україну накриє атмосферний фронт.

Також раніше повідомлялося, що Україну заливатимуть грозові дощі – синоптики попереджають про небезпеку. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.

Нагадаємо, погода принесе сюрпризи – стало відомо, де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання. Погода змінюватиметься щодня через переміщення атмосферних фронтів і антициклонів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

