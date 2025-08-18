Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок, 19 серпня
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні у вівторок, 19 серпня, буде сонячною.
Через вплив антициклону Kyra всюди очікується суха погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Температура повітря протягом дня становитиме:
- у західних областях +20…+24 градуси,
- на півночі +22…+26,
- у центральній частині +24…+27 (на Вінниччині +20…+22),
- на сході +25…+27,
- у південній частині +25…+30 градусів.
Погода в Києві 19 серпня
У Києві 19 серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.
"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора з’являться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека. А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, багато сонця і комфортна температура повітря. Нагадую, що такої завчасності прогноз погоди потребує уточнення", – зазначила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, будуть град, грози та рвучкий вітер – українців попереджають про погіршення погодних умов. Україну накриє атмосферний фронт.
Також раніше повідомлялося, що Україну заливатимуть грозові дощі – синоптики попереджають про небезпеку. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.
Нагадаємо, погода принесе сюрпризи – стало відомо, де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання. Погода змінюватиметься щодня через переміщення атмосферних фронтів і антициклонів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
