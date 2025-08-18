Рус
Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

Альона Вороніна
18 серпня 2025, 12:23
Синоптикиня сказала, де скоро чекати грозових дощів.
Погода в Україні принесе новий "сюрприз"/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вівторок, 19 серпня
  • Якою буде температура повітря

Погода в Україні у вівторок, 19 серпня, буде сонячною.

Через вплив антициклону Kyra всюди очікується суха погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря протягом дня становитиме:

  • у західних областях +20…+24 градуси,
  • на півночі +22…+26,
  • у центральній частині +24…+27 (на Вінниччині +20…+22),
  • на сході +25…+27,
  • у південній частині +25…+30 градусів.
Погода в Украине 19 августа
Погода в Україні 19 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 19 серпня

У Києві 19 серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.

"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора з’являться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека. А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, багато сонця і комфортна температура повітря. Нагадую, що такої завчасності прогноз погоди потребує уточнення", – зазначила Діденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть град, грози та рвучкий вітер – українців попереджають про погіршення погодних умов. Україну накриє атмосферний фронт.

Також раніше повідомлялося, що Україну заливатимуть грозові дощі – синоптики попереджають про небезпеку. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.

Нагадаємо, погода принесе сюрпризи – стало відомо, де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання. Погода змінюватиметься щодня через переміщення атмосферних фронтів і антициклонів.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

