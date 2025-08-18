Рус
У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна

Андрій Ганчук
18 серпня 2025, 15:34
425
Путін на Алясці жорстко наполягав, щоб йому "віддали" Донецьку область, через що Трамп ледь не залишив зустріч, пишуть журналісти.
У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна
У Білому домі сподіваються на зустріч Зеленського, Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Мета США - організувати зустріч Зеленського і Путіна
  • Путін на Алясці жорстко "вимагав" Донбас
  • Трамп був готовий залишити зустріч на Алясці

Ключова мета президента США Дональда Трампа на найближчий час - організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та керівника країни-окупанта Росії Володимиром Путіним. Трамп в один момент хотів залишити зустріч на Алясці після того, як Путін "зажадав" Донецьку область, але глава РФ збавив оберти.

"Наблизити момент миру"

У матеріалі Axios йдеться про те, що радники американського президента назвали єдину короткострокову мету Трампа - не припинення вогню, а організація особистих перемовин Зеленського і Путіна.

відео дня

"Все інше - прелюдія... Усе спрямовано на те, щоб наблизити момент миру", - сказав співрозмовник.

Путін посилив військовий тиск на Україну

У той час як Трампа жорстко розкритикували за відмову вимагати від Путіна припинення вогню, Росія посилила військовий тиск на Україну. Ворожі сили продовжують війну, посилюючи удари ракетами та БПЛА, у прагненні захопити якомога більше територій і отримати більше важелів впливу за столом перемовин.

"Путін чекає, як мине понеділок"

Як стверджують радники Білого дому, важлива зустріч Трампа і Зеленського - мовляв, ознака "динаміки", отриманої за результатами зустрічі на Алясці. У Штатах сподіваються, що Путін піде на зустріч із Зеленським.

"Я впевнений, що Путін чекає, як мине понеділок, але всі очікують, не лише завжди оптимістичний Дональд Трамп, а й [спеціальний посланець Стів] Віткофф і [держсекретар Марко] Рубіо, що Путін зустрінеться "із Зеленським", - сказав один із радників.

Крім того, представник адміністрації Трампа уточнив, що США, мовляв, хочуть зрозуміти: чи є у сторін бажання укласти "угоду", і які її "контури".

"Є спосіб укласти угоду: зібрати покупця і продавця в одній кімнаті й одночасно обговорити її... Ми намагаємося зрозуміти, чи справді обидві сторони хочуть укласти угоду і які її контури", - додав чиновник.

"Мир у три етапи"

Американські чиновники описують потенційних трьохетапний процес так:

  • Змусити Путіна піти на двосторонню зустріч зі США і домовитися про кроки до миру;
  • Переконати Зеленського провести зустріч зі США для узгодження кроків до миру;
  • Влаштувати зустріч Путіна і Зеленського, щоб вони разом із Трампом обговорили умови миру. Поки що незрозуміло, чи відбудеться це.

Трамп міг залишити зустріч із Путіним на Алясці

Журналісти пишуть, що під час перемовин обговорювали 5 окупованих регіонів України, включно з Донецькою областю, яку росіяни захопили "на 75%".

Путін захотів весь Донбас, в один момент він висунув ці "вимоги" особливо твердо, і Трамп був готовий залишити перемовини.

"Якщо справа в Донецькій області і якщо немає жодних поступок, нам просто не слід продовжувати це", - цитує Трампа джерело.

Утім, по ходу розмови Путін таки відмовився від своєї "вимоги".

Чи здатна Росія окупувати весь Донбас

Як стверджує джерело, у розвідки США різні оцінки військових можливостей Росії. Згідно з однією оцінкою - РФ може захопити всю Донецьку область до жовтня. За іншою - операція буде важчою і не принесе агресору істотних результатів.

Що каже експерт

Навряд чи слід очікувати чогось позитивного від зустрічі Трампа і Зеленського, сказав Главреду політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За його словами, на президента України чекає дилема.

"Зеленського поставлять перед дилемою - поразка держави або її знищення. Це класична ситуація цугцвангу, коли українському керівництву доведеться вибирати між поганим і катастрофічним", - вважає експерт.

Аналітик прогнозує два сценарії розвитку подій.

"Поганий варіант передбачає втрату Україною 20% території, що, по суті, стане легалізацією вкраденого Росією. І все це ціною того, що було втрачено сотні тисяч наших людей, зруйновано економіку не лише Донбасу, а й інших регіонів, наприклад, Херсонщини, де аграрна сфера живилася від води Каховського водосховища.

Катастрофічний варіант передбачає продовження війни з великою загрозою того, що фронт у будь-який момент може посипатися. Усе це може закінчитися втратою значно більших територій, ніж території Донбасу", - підкреслив Золотарьов.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у понеділок, 18 серпня. Зустріч очікується о 20:15 за Києвом. Лідери обговорюватимуть можливості укладення мирних угод між Україною і РФ.

За день до зустрічі Трамп у своєму акаунті в Truth social зробив репост публікації, в якій йшлося про те, що Україна, мовляв, повинна відмовитися від деяких територій "на користь Росії", інакше війна триватиме, і Київ, мовляв, втратить ще більше земель.

Також Трамп сказав, що Україна нібито не поверне Крим і не вступить до НАТО.

"Президент України Зеленський може майже одразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу. Крим, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу), не повернути, і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!", - резюмував він.

Зеленський прибув до Вашингтона, анонсував зустрічі з Трампом і європейськими лідерами, і висловив упевненість у тому, що Україна буде захищена.

"Упевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку і неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама й почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою, з нашими європейськими друзями, примусить Росію до справжнього миру", - наголосив Володимир Зеленський.

Інші новини:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

