"Алієв не повинен розслаблятися": РФ цинічно вдарила по об'єктам Азербайджану

Даяна Швець
18 серпня 2025, 13:14
Внаслідок атаки загорівся об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури, що належить азербайджанській компанії SOCAR, а також двоповерхова будівля.
Алиев, Путин, Пожар
Знищено азербайджанську нафтобазу SOCAR / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, Головне управління ДСНС України в Одеській області

Що трапилося:

  • РФ завдала повторного удару по азербайджанській SOCAR в Україні
  • Було знищено 17 резервуарів, насосну станцію та інші приміщення
  • Також було уражено термінал "Нової пошти", двоповерхову будівлю, потяг

Російські ударні дрони знову атакували Одесу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Дрони РФ знову атакували Одесу

За його словами, внаслідок ворожої атаки зайнявся об’єкт енергетичної інфраструктури азербайджанської компанії SOCAR, що розташований у передмісті, а також двоповерховий будинок.

відео дня

"Незважаючи на активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужний пожежу", — написав він.

Окрім цього, за повідомленням пресслужби ДСНС, внаслідок ворожого удару пожежа поширилася не лише на автозаправку, а й на термінал компанії "Нова пошта".

"Більше 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також був пожежний робот та пожежний потяг "Укрзалізниці", — розповіли рятувальники.

  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Нічна ворожа атака на Одещину
    Нічна ворожа атака на Одещину фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Азербайджанська нафтобаза SOCAR зруйнована вдруге за 10 днів

За даними азербайджанського видання Minval, унаслідок прямого влучання дронів були повністю знищені всі 17 резервуарів з паливом, насосна станція, операторські й технічні приміщення терміналу. На момент атаки у сховищах знаходилося понад 16 тисяч кубометрів палива. Нині тривають відновлювальні роботи, збитки уточнюються.

Це вже друга масована атака на цей об’єкт за останні десять днів. Попередній удар російські війська завдали 8 серпня, тоді нафтобаза зазнала часткових руйнувань. Двома днями раніше обстрілу зазнала й компресорна станція "Орлівка" у Новосільському, через яку Україна отримує азербайджанський газ транзитом по Трансбалканському газопроводу.

Азербайджан пригрозив зняттям заборони на постачання зброї Україні

Після цих подій президент Азербайджану Ільхам Алієв, за інформацією видання Azerbaijan's Caliber, почав розглядати можливість постачання зброї для ЗСУ, а також виділив ще 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні.

"Зазначимо, що російські збройні сили почали систематично завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь. Все це неминуче призведе до подальшого поглиблення кризи у двосторонніх відносинах", – йдеться в повідомленні.

Росіяни похизувалися ударами по цілям Азербайджану в Україні

Інформацію про удар також підтвердили в деяких проросійських спільнотах. Зокрема, у пості в Telegram-каналі "Трійка" цинічно йшлося про те, що було завдано удару по нафтобазі азербайджанської компанії "SOCAR" в Усатовому на Одещині. Автори пабліка з жорсткою іронією написали, що президент Азербайджану Ільхам Алієв "теж не повинен розслаблятися".

"Знову вдарили по нафтобазі азербайджанської компанії "SOCAR" в Усатове Одеської області))) щоб [президент республіки Ільхам] Алієв теж не розслаблявся)", — йдеться у пості телеграм-каналу "Трійка" (орфографія та пунктуація збережені).

Хмари над Росією та Азербайджаном згущуються

Варто вказати, що це вже далеко не перша криза у відносинах двох країн. Після катастрофи літака AZAL, у якій Алієв звинуватив Росію та пригрозив позовом, такі заяви звучать явно не на руку Кремлю.

Азербайджан наполягає на справедливості, покаранні винних, а також на повній прозорості та вибачень за скоєну трагедію.

"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау - ред.), лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - сказав Алієв.

Удар РФ по Україні 18 серпня - останні новини

Як писав Главред, сьогодні, 18 серпня, російські війська завдали удару по Україні балістичними ракетами. У Харкові, Сумах та Павлограді пролунали потужні вибухи.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у понеділок вранці російська армія обстріляла Запоріжжя. На жаль, вже відомо про чотирьох постраждалих.

Окрім цього, російські війська атакували Харків дронами. Один із безпілотників влучив у житловий будинок, що призвело до пожежі. Внаслідок атаки 17 людей отримали поранення, зокрема шестеро дітей. Також є жертви, серед яких однорічна дитина.

Більше важливих новин:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

новини Росії війна в Україні Одеса Азербайджан авіакатастрофа інфраструктура Одеська область Ільхам Алієв міжнародна політика кібератака новини України новини Одеси новини України та світу новини Азербайджану війна Росії та України Ракетна атака на Україну
"Алієв не повинен розслаблятися": РФ цинічно вдарила по об'єктам Азербайджану

"Алієв не повинен розслаблятися": РФ цинічно вдарила по об'єктам Азербайджану

13:14Світ
Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

13:04Війна
Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

12:23Синоптик
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, список

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, список

