Воїни ЗСУ ліквідували найкращого снайпера окупантів із Забайкалля/ ufa1.ru, Reuters

Українські військові ліквідували командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова, який родом з міста Борзя Забайкальського краю Росії.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram. За його словами, про це повідомили російські ЗМІ, які зазначають, що снайпер загинув під час так званої "спецоперації" в Україні.

"Пишуть, що він був постійним учасником та призером міжнародних армійських ігор у конкурсі "Снайперський рубіж", а також найкращим снайпером своєї бригади. Ключове слово "був". Скільки ж позбавлених життів на його рахунку перед тим, як влучні українські військові відправили його на гальорку до кобзона?, – пише Геращенко.

Раніше з’явилося відео, як українські воїни успішно застосовують на практиці надані Великою Британією ракети Brimstone. Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він у глибокому тилу.

Також раніше повідомлялося, що захисники України здобули новий трофей – відібрали у російських загарбників черговий російський танк Т-72БЗ разом з боєкомплектом. Окупанти намагалися заховати техніку на фермі, але там її і знайшли українські бійці.

Читайте також: