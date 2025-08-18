'Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити': Салліван сказав, що повинні зробити США

За результатами саміту на Алясці стало ще більше очевидно, що Росія не докладає серйозних зусиль щодо закінчення війни та припинення вбивств в Україні.

Салліван сказав, що повинні зробити США/ колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

За результатами зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна стало ще більше очевидно, що країна-агресорка Росія не докладає серйозних зусиль до закінчення війни.

Для того, щоб покласти край агресії, США повинні тиснути на Росію. Таку думку висловив колишній радник із питань нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі ABC News. Він зазначив, що колись Трамп зрозуміє, що Путін хоче всіх обдурити.

"Я сподіваюся, що президент Трамп згодом зрозуміє, що президент Путін просто намагається нас всіх обдурити, щоб продовжити цю війну, продовжувати атакувати Україну, без додаткового тиску, і ми повинні перекрити йому шлях", – наголосив Салліван.

Він зазначив, що упродовж останніх 2,5 років було багато різних контактів з РФ. На основі цього стало зрозуміло, що Москва не готова серйозно сідати за стіл переговорів, щоб справді зупинити війну.

Салліван зазначив, що події на Алясці тільки підтвердили, що не варто було організовувати такий саміт, де для Путіна буквально розстелили червону доріжку, і після якого російський диктатор все одно пішов продовжувати війну.

У той же час Салліван висловив переконання, що дипломатичні відносини з Росією варто продовжувати.

"Чи означає це, що не повинно бути дипломатії з Росією? Звичайно, ні, має бути. Чи означає це, що саміт ніколи не повинен відбутися? Саміт був би непоганим, але його потрібно належним чином підготувати, щоб досягти результату, який американський президент може сформулювати заздалегідь і представити після нього", – сказав колишній радник із питань нацбезпеки.

Водночас він додав, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці не принесла конкретного рішення щодо закінчення війни в Україні. Але, за його словами, потрібно сподіватися на переговори президента України Володимира Зеленського і лідерів Євросоюзу з Трампом.

Переговори Зеленського і Трампа 18 серпня – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський і "європейський десант" їдуть до Трампа – було розкрито ключові теми переговорів. Президент України та європейські лідери вирушають до Білого дому. Сторони обговорюватимуть щонайменше три важливі питання.

Також раніше стало відомо, коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського – було оприлюднено розклад президента США. Сьогодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Вашингтона. Також до США вирушила низка європейських лідерів.

Нагадаємо, у NYT повідомили, що перед зустріччю Зеленського і Трампа серед європейських лідерів панує паніка. Переговори скликані з безпрецедентним поспіхом, серед союзників панує паніка через тиск Трампа на Україну і його зближення з Путіним.

Про джерело: ABC News ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

