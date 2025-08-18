Рус
Вдарили перед переговорами: Зеленський зробив заяву після атаки по Україні з 10 загиблими

Альона Вороніна
18 серпня 2025, 14:09
Сьогоднішній удар по Україні був абсолютно показовим і цинічним, наголосив Зеленський. Росіяни вдарили прямо перед переговорами президентів України і США.
Вдарили перед переговорами: Зеленський зробив заяву після атаки по Україні з 10 загиблими
Зеленський зробив заяву після атаки по Україні з 10 загиблими/ колаж: Главред, фото: Telegram Володимир Зеленський та Ігор Клименко, Офіс президента України

Основні тези із заяви Зеленського:

  • Удар по Україні перед переговорами лідерів України і США був показовим і цинічним
  • Через удар окупантів у Харкові загинули семеро людей, у Запоріжжі – троє
  • Україні потрібні надійні гарантії безпеки, війну треба завершувати

Удар російських окупантів по Україні у ніч на 18 серпня був абсолютно показовим і цинічним.

Росіяни атакували Україну, знаючи, що сьогодні у Вашингтоні буде зустріч лідерів України і США. Про це заявив український президент Володимир Зеленський після удару загарбників по кількох українських областях.

"Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО", – зазначив глава Української держави.

Він наголосив, що усі, хто братиме участь у сьогоднішніх переговорах, хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі нашої держави.

Внаслідок атаки загинуло 10 людей: семеро – у Харкові, троє – у Запоріжжі.

"Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих", – зазначив Зеленський.

Також він розповів, що був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Президент України наголосив, що це був удар по відносинах України і Азербайджану і по енергетичній незалежності.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", – підсумував Зеленський.

  • Удар РФ по Україні в ніч на 18 серпня 2025 року
    Удар РФ по Україні в ніч на 18 серпня 2025 року ДСНС Харківщини, Одещини і Сумщини
Удар РФ по Україні в ніч на 18 серпня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові – загинула дитина, десятки людей поранено. Унаслідок обвалу перекриттів будинку є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.

Також повідомлялося, що перед зустріччю Трампа та Зеленського РФ обстріляла ракетами Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару постраждали люди. Відомо також про загиблих.

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни КарольВідео

08:39

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Про умови Путіна, які страшніші за "Орєшнік"Погляд

