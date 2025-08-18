Деякі українці можуть отримати кошти на оплату комуналки: хто у списку

Гроші почнуть виплачувати у жовтні поточного року.

Кому нарахують кошти на оплату комунальних послуг / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Хто може отримати фінансову допомогу від держави

Який розмір виплат для оплати комунальних послуг

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на комунальні послуги, зокрема на оплату електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

На сайті йдеться, що кошти на комунальні послуги почнуть виплачувати у жовтні поточного року та призначатимуться автоматично за даними Пенсійного фонду. Таким чином, додаткові заяви не потрібно буде подавати.

Який розмір допомоги

Розмір фінансової допомоги становитиме вартість 100 кВт·год електроенергії на кожну особу в сім’ї (але не більше ніж 300 кВт·год на домогосподарство).

Кошти надаватимуться разом із субсидіями чи пільгами.

Виплати на оплату електроенергії припинятимуться у разі:

переїзду за межі територій активних або можливих бойових дій чи України;

втрати права на пільгу або субсидію;

знищення житла;

зміни статусу території на умовно безпечну або окуповану.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року. Таке рішення ухвалила НКРЕКП.

Нещодавно економіст Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Водночас народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов’язане з тим, що водоканали працюють у мінус.

Що таке житлово-комунальні послуги? Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

