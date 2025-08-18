В Україні планують підвищити зарплату лікарям: скільки будуть отримувати

Підвищення зарплати передбачене для медиків первинної та екстреної медицини.

Медткам обіцяють підвищення зарплати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Кабмін планує збільшити зарплату лікарям

Оплата праці медиків має бути не нижче 35 тис. грн

В Україні планують підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час презентації Програми дій уряду.

"Ми підвищуємо зарплату медиків. Базова оплата (праці) лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тис. грн", - сказала прем’єр-міністр. відео дня

Свириденко нагадала, що уряд підвищить розмір виплат для молодих медиків, які готові працювати в селах та прифронтових областях. Зокрема, одноразову допомогу збільшать у 13 разів – це, за її словами, 200 тис. грн.

"Також медики будуть мати можливість отримати службове житло", - наголосила прем’єрка.

Вона додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

"Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження", — пообіцяла Свириденко.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Запрплати в Україні - новини за темою

Нещодавно Главред писав, що НБУ прогнозує різке зростання зарплат в країні. Повідомляється, що реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що військовим можуть збільшити розмір виплат. Обговорюється можливість збільшення цієї суми до 50 тисяч гривень.

Крім цього, заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків повідомив, що з початком нового навчального року всі вчителі загальної середньої освіти в Україні отримуватимуть фіксовану щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

