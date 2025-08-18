В Україні планують підвищити зарплату лікарям: скільки будуть отримувати

Коротко:
- Кабмін планує збільшити зарплату лікарям
- Оплата праці медиків має бути не нижче 35 тис. грн
В Україні планують підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час презентації Програми дій уряду.
"Ми підвищуємо зарплату медиків. Базова оплата (праці) лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тис. грн", - сказала прем'єр-міністр.
Свириденко нагадала, що уряд підвищить розмір виплат для молодих медиків, які готові працювати в селах та прифронтових областях. Зокрема, одноразову допомогу збільшать у 13 разів – це, за її словами, 200 тис. грн.
"Також медики будуть мати можливість отримати службове житло", - наголосила прем’єрка.
Вона додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.
"Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження", — пообіцяла Свириденко.
Запрплати в Україні - новини за темою
Нещодавно Главред писав, що НБУ прогнозує різке зростання зарплат в країні. Повідомляється, що реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.
Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що військовим можуть збільшити розмір виплат. Обговорюється можливість збільшення цієї суми до 50 тисяч гривень.
Крім цього, заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків повідомив, що з початком нового навчального року всі вчителі загальної середньої освіти в Україні отримуватимуть фіксовану щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
