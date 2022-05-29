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ЗСУ ліквідували російського полковника, який вів інформвійну проти України в Міноборони РФ

29 травня 2022, 12:40

Загиблий був співробітником пресслужби Міноборони Росії.

ЗСУ ліквідували російського полковника, який вів інформвійну проти України в Міноборони РФ/ УНІАН, Радіо Свобода

В Україні ліквідували російського полковника, працівника пресслужби Міноборони РФ Володимира Іванова.

Про це повідомляє за результатами власного розслідування російське видання "Медиазона". Зазначається, що окупант загинув під час війни в Україні ще 25 березня, але про це стало відомо значно пізніше. При цьому в російському Міноборони його загибель офіційно не підтверджували.

У виданні зазначають, що першим про загибель полковника Іванова повідомив співробітник Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Євген Піддубний – він вийшов із його портретом на акцію "Безсмертний полк" 9 травня. При цьому він не наводив ніякої інформації про те, де і коли загинув Іванов.

Вже під час журналістського розслідування вдалося встановити, що, згідно з реєстром спадкових справ, Володимиру Іванову був 41 рік і він загинув 25 березня. У спадковій справі, затвердженій нотаріусом, була вказана адреса проживання загиблого, яка збігається з адресою головної будівлі Міністерства оборони РФ, де також є військова частина 66524.

Іванов також "засвітився" у базі українського проєкту "Миротворець", який збирає і повідомляє дані про російських військових, найманців та бойовиків "Л/ДНР". У "Миротворці" зазначили, що цей російський полковник працював у пресслужбі Міноборони РФ і безпосередньо допомагав вести інформаційну війну проти України.

"Російський військовий злочинець. Пропагандист. Співучасник інформаційно-пропагандистських компаній та маніпуляцій МО РФ з виправдання російської агресії проти України, масових убивств мирних жителів Сирії. Співробітник Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії. Безпосередньо причетний до ведення МО РФ інформаційної війни проти України", – писав "Миротворець".

Раніше повідомлялося, що в Україні був ліквідований російський чемпіон з пейнтболу з м. Кандалакша, Мурманської області. Про смерть гравця команди "Точка" Юрія Непяліна повідомили в місцевому пабліку, де назвали його кончину "несподіваною".

Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували російського підполковника Олександра Достігаєва, який командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Олександр Достігаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021".

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