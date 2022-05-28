У Росії був чемпіоном, а в Україні став добривом: ЗСУ ліквідували окупанта-пейнтболіста

Російський чемпіон з пейнтболу став чемпіоном в Україні / t.me/informnapalm

В Україні був ліквідований російський чемпіон з пейнтболу з м. Кандалакша, Мурманської області.

Про смерть гравця команди "Точка" Юрія Непяліна повідомили в місцевому пабліку, де назвали його кончину"несподіваною".

"При виконанні спеціальної операції в Україні, загинув наш товариш по пейнтболу, гравець команди "Точка" (Кандалакша), чемпіон Мурманської області - Юра!",- йдеться в повідомленні.

Судячи з його активності в соцмережах, він був ліквідований 19 травня або трохи пізніше. Примітно, що вдова окупанта Галочка Русакова в графі "Сімейний стан" вже вказала "незаміжня".

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Нагадаємо, раніше в російській Бурятії закопали останки військовослужбовця Бато Басанова, якого ліквідували в Україні ЗСУ під час вторгнення РФ. Російський окупант був чемпіоном Росії з танкового біатлону.

Також повідомлялося, що захисники України ліквідували полковника окупаційної російської армії, начальника зв'язку 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олексія Смирнова. Військові цієї дивізії ще з 2014 року воювали проти українських бійців на Сході нашої держави.

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