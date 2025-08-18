У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: у Мережі пишуть про замах

Власник транспортного засобу отримав незначні травми та відмовився від госпіталізації.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-vzorvalsya-avtomobil-okrashennyy-pod-voennyy-v-seti-pishut-o-pokushenii-10690568.html Посилання скопійоване

​Вибух прогримів у Подільському районі Києва / Колаж: Главред, фото: kyiv.npu.gov.ua ​

Коротко:

На Виноградарі вибухнув автомобіль

За непідтвердженими даними, авто належало військовому

Поліція проводить розслідування

У понеділок, 18 серпня, у Подільському районі Києва прогримів вибух. Постраждала одна людина. Вона дістала незначні травми і відмовилася від госпіталізації.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, здетонувала вибухівка в машині, пофарбованій під військову.

відео дня

Незначних пошкоджень зазнали кілька авто, що стояли поруч.

Наразі на місці працюють оперативні служби. Фахівці з'ясовують усі можливі причини та мотиви інциденту.

У Головному управлінні Національної поліції в місті Києві розповіли, що автомобіль, за попередньою інформацією, вибухнув унаслідок детонації невідомого пристрою. Обставини з'ясовують.

"Постраждав власник транспортного засобу. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби", - ідеться в повідомленні поліції.

Судячи з опублікованих фото, вибух стався на парковці біля житлового будинку.

У місцевих пабліках заявили, що вибухівка здетонувала в машині на парковці ЖК на вулиці Івана Виговського в Подільському районі. Авто нібито належить військовому.

Скріншот t.me/kyivoperat

Офіційного підтвердження того, що авто належало саме військовому, на момент публікації новини немає.

Як писав Главред, в Одесі 5 липня вибухнув автомобіль. Відомо, що в цей час усередині перебував чоловік. У СБУ вибух авто в Київському районі Одеси назвали спробою теракту і вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

4 квітня у Дніпрі внаслідок вибуху авто постраждав чиновник та його дружина. За даними ЗМІ, йдеться про голову Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрія Федька.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред