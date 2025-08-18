У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: у Мережі пишуть про замах

Коротко:
- На Виноградарі вибухнув автомобіль
- За непідтвердженими даними, авто належало військовому
- Поліція проводить розслідування
У понеділок, 18 серпня, у Подільському районі Києва прогримів вибух. Постраждала одна людина. Вона дістала незначні травми і відмовилася від госпіталізації.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, здетонувала вибухівка в машині, пофарбованій під військову.
Незначних пошкоджень зазнали кілька авто, що стояли поруч.
Наразі на місці працюють оперативні служби. Фахівці з'ясовують усі можливі причини та мотиви інциденту.
У Головному управлінні Національної поліції в місті Києві розповіли, що автомобіль, за попередньою інформацією, вибухнув унаслідок детонації невідомого пристрою. Обставини з'ясовують.
"Постраждав власник транспортного засобу. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби", - ідеться в повідомленні поліції.
Судячи з опублікованих фото, вибух стався на парковці біля житлового будинку.
У місцевих пабліках заявили, що вибухівка здетонувала в машині на парковці ЖК на вулиці Івана Виговського в Подільському районі. Авто нібито належить військовому.
Офіційного підтвердження того, що авто належало саме військовому, на момент публікації новини немає.
Як писав Главред, в Одесі 5 липня вибухнув автомобіль. Відомо, що в цей час усередині перебував чоловік. У СБУ вибух авто в Київському районі Одеси назвали спробою теракту і вже відкрили відповідне кримінальне провадження.
4 квітня у Дніпрі внаслідок вибуху авто постраждав чиновник та його дружина. За даними ЗМІ, йдеться про голову Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрія Федька.
Інші новини:
- У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою
- РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей поранені
- Перед зустріччю Трампа і Зеленського: РФ обстріляла ракетами Запоріжжя
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред