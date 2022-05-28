Українські військові ліквідували ще одного російського командира

Олександр Достігаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021".
Українські військові ліквідували ще одного російського підполковника.
Як повідомляє Стратком ЗСУ, він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.
Йдеться про підполковника Олександра Достігаєва.
"Він був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку", - йдеться в повідомленні.
Олександр Достігаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021".
Крім того повідомляється, що він був кращим у номінації "крилата піхота".
читайте такожЛіквідовано двох ротних РФ: нові деталі прориву окупантів у Сєвєродонецьк
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".
На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.
Крім того, українські військові вибивають російських диверсантів з готелю Мир на околицях Сєвєродонецька Луганської області.
Дивіться онлайн новини Донбас
Читайте також:
- "Підмочили" Путіну 9 травня: ЗСУ ліквідували старшого офіцера армії РФ Під Харковом
- У Мелітополі партизани ліквідували двох російських військових високого рангу
- Воїни ЗСУ ліквідували кращого снайпера окупантів із Забайкалля