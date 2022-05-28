Українські військові ліквідували ще одного російського командира

Фото: Олександр Достігаєв / facebook.com/AFUStratCom

Українські військові ліквідували ще одного російського підполковника.

Як повідомляє Стратком ЗСУ, він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.

Йдеться про підполковника Олександра Достігаєва.

"Він був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку", - йдеться в повідомленні.

Олександр Достігаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021".

Крім того повідомляється, що він був кращим у номінації "крилата піхота".

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Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

Крім того, українські військові вибивають російських диверсантів з готелю Мир на околицях Сєвєродонецька Луганської області.

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