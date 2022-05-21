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ЗСУ ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії

21 травня 2022, 21:11

Капітан Адам Хамхоєв, який був командиром десантно-штурмової роти, загинув у ніч з 20 на 21 травня.

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ЗСУ ліквідували племінника заступника Міністра оборони РФ / фото Telegram Антона Геращенка

Збройні Сили України ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії Юнус - Бека Євкурова, повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко в Telegram.

За інформацією чиновника, в Україні загинув племінник заступника міністра оборони рф, повідомляють інгушські ЗМІ.

Капітан Адам Хамхоєв, який був командиром десантно-штурмової роти, загинув у ніч з 20 на 21 травня.

Армія України звільняє Харківську область від окупантів Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня зробив заяву про початок контрнаступних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Бійцям ЗСУ вдалося звільнити низку населених пунктів на півночі Харківщини. Українські військові вибили окупантів, в тому числі, з Циркунів, звідки ворожі війська обстрілювали Харків.

Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади тероборони 15 травня вийшли на ділянка кордону України з Росією в Харківській області, про що повідомили Верховному Головнокомандувачу ЗСУ Володимиру Зеленському.

Фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW) припускають, що війська РФ здійснять спробу утримання лінії на захід від міста Вовчанськ для того, щоб захистити своє угруповання від Бєлгорода до Ізюма. Рухатися в цьому напрямку вони вже не можуть через невдачі на Ізюмському напрямку. Аналітики прогнозують, що російські окупанти можуть остаточно вийти з регіону. Незабаром може початися контрнаступ армії України в районі Ізюма.

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