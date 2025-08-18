Армія РФ з кулеметами цілодобово чергує на пляжах Криму: до чого готується ворог

Коротко:
- На пляжах Криму цілодобово чергують військові РФ
- Ворог боїться ударів з боку ЗСУ
Росіяни у Криму все більше побоюються атак з боку українських бійців на військові об'єкти півострова. Зокрема, російські загарбники з автоматами цілодобово чергують на пляжах. Про це повідомляє Кримський вітер.
У Севастополі місцеві жителі помічають багато російських солдатів із автоматами на пляжах, які патрулюють як удень, так і вночі. Крім того, у зонах відпочинку стоять машини із зенітними кулеметами.
Ще на пляжах і поряд з ними збудовані вогневі точки з мішків із піском, та з дерев'яного бруса та дощок.
"Також помічені вантажні "Камази" і "Урали" зі встановленими в кузові зенітниками та кулеметними установками", - йдеться в повідомленні.
У Telegram-каналі пишуть, що військові та техніка на пляжах Криму - це заходи безпеки, які були вжиті у зв'язку із атаками ЗСУ на військові об'єкти Криму.
Крім того, іноді армія Путіна лякає відпочивальників Севастополю безпричинною стрільбою.
"Місцеві жителі і російські туристи відпочивають поруч із озброєними окупантами, адже були випадки, коли перегрілий на сонці або вояка, що обкурився, починав палити з автомата на всі боки",— йдеться у повідомленні Кримського вітру.
Ситуація в Криму - новини за темою
Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили спеціальних операцій знищили російський радар "Скала-М". Воїни завдали удару по території окупованого Криму.
Як писав Главред, кілька днів тому Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки", у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю.
Крім того, у ніч на 8 серпня у Криму лунали вибухи. Внаслідок атаки українських дронів вогонь спалахнув біля потужної електропідстанції "Титан" в Армянську. Супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі у цьому районі.
