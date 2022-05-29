Українські воїни ліквідували командира російських десантників/ Facebook СтратКом ЗСУ

Захисники України ліквідували ще одного представника російської військової верхівки – командира роти 106-ї парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook СтратКом ЗСУ. Як жартома зазначили українські військові, російський командир "доєднався до шанувальників творчості Кобзона".

"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр. Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмою разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию", але під час зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні ліквідували російського полковника, працівника пресслужби Міноборони РФ Володимира Іванова.

Раніше повідомлялося, що в Україні був ліквідований російський чемпіон з пейнтболу з м. Кандалакша, Мурманської області. Про смерть гравця команди "Точка" Юрія Непяліна повідомили в місцевому пабліку, де назвали його кончину "несподіваною".

Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували російського підполковника Олександра Достігаєва, який командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Олександр Достігаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021".

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