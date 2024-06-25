Гуркіт і вибухи в Бєлгороді: росіяни скаржаться на масовану атаку дронів

У РФ заявили про те, що нібито збили вночі 29 українських безпілотників.

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Бєлгород потрапив під удар БПЛА / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Про атаку безпілотних літальних апаратів на Бєлгородську область заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БпЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправила в міську лікарню №2", - написав Гладков у соцмережах.

Крім того, за його словами, у місті вибито вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.

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У Бєлгородському районі в селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна. Він також заявив, що літня жінка померла внаслідок прямого влучання в будинок у селі Біловське в Білгородському районі.

Подробиці атаки дронів

У міноборони РФ вранці 25 червня повідомили, що сили ППО збили вночі 29 українських безпілотників над Бєлгородською областю і ще один над Воронезькою, пишуть російські Telegram-канали.

При цьому губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про збиття двох дронів. А глава Бєлгородської В'ячеслав Гладков повідомляв про масовану атаку безпілотників, а також про те, що двоє жителів регіону дістали поранення. Також стало відомо, що зазнали пошкоджень житлові будинки.

Дивіться відео - у Бєлгороді поскаржилися на удари БПЛА:

/ Скріншот

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Бєлгороді - останні новини за темою

Бєлгородська, Курська та Брянська області стали новим плацдармом для наступу російських військ на північ Харківщини.

Час від часу по російському прикордоння прилітає від своїх же "захисників". Зокрема, внаслідок "прильоту" російського ФАБу по Бєлгороду було пошкоджено щонайменше 30 будинків і купу машин.

Збільшення частоти подібних випадків, імовірно, демонструє втому повітряного і наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку, вважали в розвідці Великої Британії.

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