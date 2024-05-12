"Путіну не можуть сказати "ні": РФ може напасти на Сувалкський коридор – Жирохов

У Росії немає генералів, які могли б сказати Путіну "ні", тому російські окупанти можуть розв’язати нові конфлікти у Європі, навіть якщо їм не вистачатиме сил.

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РФ може напасти на Сувалкський коридор, зазначає Жирохов/колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія може почати військову агресію в Сувалкському коридорі. Рішення про те, чи починати таку військову операцію, залежить лише від політичного рішення Кремля. Якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить це зробити, то його рішення не буде залежати ні від подій на фронті в Україні, ні від того, чи вистачає російським окупантами сил.

Таку думку висловив історик, військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що багато хто часто намагається аналізувати дії Москви з точки зору військової науки, але це неправильно.

Жирохов нагадав, що у 2021 році було багато думок про те, що наступ Росії на Україну є неможливим, бо чисельність угруповання, яке росіяни зібрали біля українських кордонів, не дозволяла вирішити таку військову задачу.

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"Проте Путін ухвалив політичне рішення і генерали сказали "так". Російські війська почали наступ, після чого стало зрозуміло, що в них погана логістика, недостатньо військ и ще купа невирішених питань", – сказав військовий експерт.

За його словами, дії росіян у військову логіку не вкладаються. Експерт зазначив, що якщо Путін ухвалить рішення щодо наступу на Харків, умовно кажучи, двома дивізіями або силами 110-тисячного угруповання, його наказ буде виконаний і вони підуть в атаку. Тому що в Росії немає генералів, які могли б сказати Путіну "ні".

"Я не згоден з думками про те, що ймовірність наступу Росії буде визначатися наявністю численного угруповання для проведення певних бойових дій. Аргументи стосовно того, що для наступу на Суми, наприклад, потрібно 500 тисяч військових, є недоцільними. За два роки ми вже побачили, що у росіян це так не працює. Росіяни не будуть збирати якихось угруповань. Наприклад, є у них декілька бригад, їх візьмуть, перекинуть за два дні літаками до зони бойових дій, і відправлять у наступ", – припускає Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів, де ведуться контрударні дії на Харківщині. Президент України двічі заслухав доповіді головкома ЗСУ, на Харківщині посилюють українські підрозділи.

Нагадаємо, у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Росія накопичувала ресурси для наступу, підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше в ISW зазначали, що наступом на Харківщині окупанти переслідують 3 цілі. Російські загарбники намагаються просунутися вперед у Харківській області, щоб досягнути трьох цілей.

Також в ISW зазначали, що РФ пішла на "ризикований крок" РФ у Харківській області. Кремлівське військове командування вважає, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області.

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