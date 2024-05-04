Росіяни знищили купу своїх же будинків: окупанти вдарили ФАБом по Бєлгороду

Унаслідок "прильоту" російського ФАБа по Бєлгороду пошкоджено щонайменше 30 будинків і купу машин.

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Росіяни вдарили своїм ФАБом по Бєлгороду / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Російські окупанти готувалися вдарити ФАБом по Харкову. Однак у цей момент стався епічний казус і авіабомба впала просто на житлові будинки в Бєлгороді. Відео з руйнуваннями вже розлетілося в Мережі.

На кадрах видно зруйновані будинки, машини. В одному з будинків виникла сильна пожежа. Уламками й осколками посікло багатьох місцевих жителів.

Дивіться відео з ударом російського ФАБа по Бєлгороду:

Росіяни вдарили своїм ФАБом по Бєлгороду / фото: скріншот

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вирішив не згадувати те, що саме російські окупанти скинули свій же ФАБ на місто. Водночас він розповів про постраждалих.

відео дня

За його даними, внаслідок "прильоту" поранено щонайменше 5 осіб:

жінка із закритою черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням щоки;

жінка із забійною раною скроневої ділянки, осколковим пораненням плеча і закритою черепно-мозковою травмою;

чоловік із множинними осколковими пораненнями голови, обличчя, закритою черепно-мозковою травмою;

чоловік із пораненням стегон, осколковим пораненням кисті;

жінка із закритою черепно-мозковою травмою.

Російська авіабомба пошкодила щонайменше 30 приватних будинків і 10 машин.

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражувальною дією яких є дія фугасу. Вони чинять найпотужнішу та найуніверсальнішу вражаючу дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі становить приблизно 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди на кшталт міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Вибухи в російських окупантів - новини за темою

Нагадаємо, 22 квітня в Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "хлопка" загасили тільки опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.

Також 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в захопленому російськими військами Луганську прогриміли потужні вибухи. Удар завдали по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях. За деякими даними, на території заводу розташована ремонтна база російських військових.

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