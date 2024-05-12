ГУР потужно уразило три військові об'єкти у Росії: джерела розповіли деталі

Перелічені російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами.

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У Росії масштабна "бавовна" / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, pexels

На території країни-агресорки Росії в ніч на 12 травня були атаковані три важливі промислові об'єкти. Відомо, що за цією операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначають джерела РБК-Україна, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод. Крім того, була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За словами джерел, військові цілі уражено. Ці всі атаки - операція ГУР.

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Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Нагадаємо, що в ніч на 12 травня дрони атакували Волгоградський НПЗ в Росії. Безпілотники впали на територію нафтопереробного заводу, після чого там спалахнула пожежа.Очевидці повідомили, що кілька гучних вибухів пролунали близько 2:30 ночі.

У Калузькій області пролунали потужні вибухи на НПЗ 10 травня. Джерела в українській спецслужбі ГУР розповіли, що загалом об'єкт атакували кілька дронів-камікадзе. На місці влучання дронів почалась сильна пожежа.

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