Вся родина опинилася під завалами, є жертва: окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині

Російські окупанти вранці 12 травня вдарили по місту Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок атаки зазнали руйнувань десятки приватних і багатоповерхових житлових будівель.
Про це повідомила пресслужба МВС України. Зазначається, що під завалами одного із будинків перебувала родина з чотирьох людей.
Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів ще до того, як прибули рятувальники.
Ще двох чоловіків дістали рятувальники. 73-річна жінка загинула.
"До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України… Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій врятували двох чоловіків. Жінка 1950 року народження загинула. Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу, евакуювали у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.
За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів російських окупантів по Харківщині 11 травня і вранці 12 травня загинули три людини. Загарбники завдавали артилерійських та мінометних ударів по 27 населених пунктах Харківщини. У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу вранці 12 травня загинула 73-річна жінка. В ніч на неділю у селі Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років. Також вдень 11 травня у Вовчанську через обстріл загинув 51-річний чоловік.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Ситуація у Харківській області – останні новини
Президент України Володимир Зеленський розповів, де ведуться контрударні дії на Харківщині. Президент України двічі заслухав доповіді головкома ЗСУ, на Харківщині посилюють українські підрозділи.
Нагадаємо, у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Росія накопичувала ресурси для наступу, підкреслив Михайло Подоляк.
Раніше в ISW зазначали, що наступом на Харківщині окупанти переслідують 3 цілі. Російські загарбники намагаються просунутися вперед у Харківській області, щоб досягнути трьох цілей.
Також в ISW зазначали, що РФ пішла на "ризикований крок" РФ у Харківській області. Кремлівське військове командування вважає, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області.
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