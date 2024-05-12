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Вся родина опинилася під завалами, є жертва: окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині

Альона Вороніна
12 травня 2024, 11:21
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Господар будинку зміг вибратися з-під завалів самостійно, ще двох чоловіків дістали рятувальники. 73-річна жінка загинула.
Удар РФ по Волчанску на Харьковщине
Внаслідок атаки РФ по Вовчанську ціла родина опинилася під завалами/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Харківській області, Олег Синєгубов

Російські окупанти вранці 12 травня вдарили по місту Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок атаки зазнали руйнувань десятки приватних і багатоповерхових житлових будівель.

Про це повідомила пресслужба МВС України. Зазначається, що під завалами одного із будинків перебувала родина з чотирьох людей.

Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів ще до того, як прибули рятувальники.

відео дня

Ще двох чоловіків дістали рятувальники. 73-річна жінка загинула.

"До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України… Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій врятували двох чоловіків. Жінка 1950 року народження загинула. Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу, евакуювали у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів російських окупантів по Харківщині 11 травня і вранці 12 травня загинули три людини. Загарбники завдавали артилерійських та мінометних ударів по 27 населених пунктах Харківщини. У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу вранці 12 травня загинула 73-річна жінка. В ніч на неділю у селі Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років. Також вдень 11 травня у Вовчанську через обстріл загинув 51-річний чоловік.

Удар РФ по Волчанску на Харьковщине
Удар РФ по Вовчанську на Харківщині/ скрін

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів, де ведуться контрударні дії на Харківщині. Президент України двічі заслухав доповіді головкома ЗСУ, на Харківщині посилюють українські підрозділи.

Нагадаємо, у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Росія накопичувала ресурси для наступу, підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше в ISW зазначали, що наступом на Харківщині окупанти переслідують 3 цілі. Російські загарбники намагаються просунутися вперед у Харківській області, щоб досягнути трьох цілей.

Також в ISW зазначали, що РФ пішла на "ризикований крок" РФ у Харківській області. Кремлівське військове командування вважає, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області.

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