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Обмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують "сіру" зону

Яна Ставська
19 березня 2024, 19:19оновлено 19 березня, 19:54
На відміну від українських сил і російських добровольців, які ціляться виключно по обʼєктах ЗС РФ, армія країни-агресорки формує цю "сіру" зону коштом життів українських цивільних.
Обмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують 'сіру' зону
РДК прорвалися в Бєлгородську область / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео РДК, Телеграм Сирського

Останні тижні кількість ударів по північних регіонах України помітно зросла - крім роботи груп ДРГ, збільшилося завдання й авіаударів по цивільній інфраструктурі. Але разом з тим "палають" і російські прикордонні області, наприклад Бєлгородчина.

Поки Путін розмірковує про створення "санітарних зон" російською армією десь на Харківщині, експерти констатують, що зараз якраз демілітаризують російську територію.

Зауважимо, що логіка сірої, буферної чи демілітаризованої зони в тому розумінні, в якому її згадують за нинішніх дискусій, полягає у знесенні усієї військової та військово-промислової інфраструктури противника задля унеможливлення планування й завдання ним подальших ударів. Саме такою є, наприклад, Білгородська область для України.

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Що таке демілітаризована зона

Демілітаризована зона - встановлена міжнародним договором або угодою територія, на якій заборонено зберігати старі та будувати нові укріплення, військово-промислові підприємства, тримати війська.

Демілітаризація може бути обмеженою і повною:

  • обмежена демілітаризація - на території не будуються нові укріплення, старі можна зберігати, чисельність військ не збільшується;
  • повна демілітаризація - ліквідуються всі військові споруди, виводяться всі війська з демілітаризованої території.

Переважно прикордонні демілітаризовані зони мають однакову ширину з обох боків кордону, повідомляє Вікіпедія.

Але формування "сірої зони" завжди загрожує початковими ударами і з боку супротивника, який чинить опір намірам армії, що захищає себе, тому Росія щосили намагається перетворити на руїни Сумську область.

Розповідаємо, що зараз відбувається у Сумській і Бєлгородській областях, куди ціляться ЗСУ, яких втрат окупанти вже зазнали і чого чекати в недалекому майбутньому.

Росія збільшила обстріли Сумської області у 2-3 рази

Населені пункти Сумської області потерпають від обстрілів росіян ще починаючи з 24 лютого 2022 року. Але, як зауважив напередодні в ефірі Радіо Свобода голова ОВА Володимир Артюх, за останні місяці інтенсивність авіаударів по регіону збільшилася вдвічі-втричі. У прикордонних із Росією селах уже знищено до 50% житлового фонду.

В ефірі телемарафону Артюх також повідомляв про спробу прориву російської ДРГ в область. Вона була зупинена силами українських прикордонників.

  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів
  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів
  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів
  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів

Нещодавно місцева влада оголосила про евакуацію громадян зі зруйнованих населених пунктів.

Із Сумської області здійснювалися деякі вилазки на російську територію російських добровольців, про що свідчить, наприклад, зняте бійцями РДК відео на Сумщині під виглядом перебування у селі Тьоткіне Бєлгородської області.

Крім того, кремлівська пропаганда, виправдовуючи жорстокі удари по цивільній інфраструктурі області, стверджувала, що нібито б'є по центрах запусків дронів. Звісно, жодних доказів маячні рупорів Кремля не було і не з'явилося.

Військові об'єкти РФ у Бєлгородській області під масованим обстрілом

Бєлгородська область близько тижня перебуває під масованим ударом артилерії і БПЛА, у самому регіоні тривають бої з регулярною армією Путіна. Також росіяни фіксували удари ракетами - по об'єктах їхнього ВПК. Але порівнювати ці атаки з діями Росії на Сумщині не можна - бо під вогонь російських повстанців потрапляють винятково об'єкти окупантів або їхня жива сила.

Ба більше, військові РДК і легіону "Свобода Росії" перед початком обстрілу ввічливо закликали місцевих жителів вчасно евакуюватися, чого багато росіян не зробили.

Бєлгородська влада, зі свого боку, теж оголосила про евакуацію громадян із низки населених пунктів, що межують з Україною. Самим росіянам уже ніколи радіти обстрілу українських міст - вони в пошуках укриттів і магазинів, які ще працюють і, судячи з повідомлень у російських пабліках, яких стає дедалі менше і менше.

Бєлгород під обстрілом - дивіться відео:

Обмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують 'сіру' зону

За даними провоєнних пабліків, переважно "прилітало" по об'єктах окупантів у Бєлгородській області, наприклад під удар потрапила секретна військова база, є втрати серед особового складу ФСБ.

Російська ППО не справляється з артилерійськими обстрілами, нерідко від її роботи страждають самі житлові райони Бєлгорода.

Варто зазначити, що саме з Бєлгородської області фіксували ракетні пуски по прифронтових українських територіях, зокрема завдавали ударів по Харкову.

Бєлгородська область, крім вище зазначеного, логістично обслуговує окупаційну армію, яка воює проти України, через неї проходить важливе залізничне сполучення.

Україна ж не приховувала, що ударами по Бєлгороду бажає забезпечити безпеку північно-східних українських міст і сіл.

Обмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують 'сіру' зону
Скріншот Главреда

"Україна битиме на тисячі кілометрів"

Коментуючи атаки БПЛА по російських містах, секретар РНБО Олексій Данілов одного разу зауважив, що "Україна битиме на тисячі кілометрів".

"Якщо Путін вважав, що війна не прийде на території Росії, він глибоко помиляється. Вона прийде, і прийде досить далеко, і якщо на сьогоднішній день вони вже починають страждати на відстані 800-900 кілометрів, то, повірте, найближчим часом це вже буде тисячі кілометрів, - висловився Данілов.

Експерти підкреслюють, що Росія зараз не в змозі убезпечити кордон. За підрахунками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, для цього РФ треба десь знайти ще до 80 тисяч "зайвих" бійців, яких у країни-агресора, звісно, немає. Угруповання російських військових на кордоні Бєлгородської, Брянської та Курської областей зараз становить всього до 45 БТГр.

Рейдові групи України поступово формують сірі зони, зазначає Коваленко.

За словами експерта, географія сірих зон у Росії наразі така: Козинка, Заріччя-Друге, Горьківське, Тьоткіне.

Ці зони будуть розширюватися, охоплюючи прилеглі села, констатує Коваленко.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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війна в Україні Сумська область Бєлгород Олексій Данілов війна Росії та України Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
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