Нові санкції ЄС вдарять по "Сбербанку" - ЗМІ

Урсула фон дер Ляйен розповіла про шостий пакет санкцій проти Росії / Колаж Reuters, capital.ua

Новий санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться банківського сектора, зокрема, Сбербанку Росії, а також обмежень на покупку російської нафти.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, передає Reuters.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на Сбербанк. На його частку припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання енергетики", - сказала вона.

До цього моменту Євросоюз не запроваджував санкції проти найбільшого російського банку, оскільки він, поряд з Газпромбанком, є одним з основних каналів розрахунків за російські нафту й газ, які країни ЄС купують попри війну в Україні.

Урсула фон дер Ляйен також повідомила, що Єврокомісія працює над розумними механізмами, які дозволять включити нафту в майбутні санкційні пакети.

Як повідомляв Главред, війна Росії проти України може бути зупинена, якщо західні країни запровадять руйнівні санкції проти країни-агресора. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він назвав кроки, які зруйнують російську економіку:

відключення всіх російських банків від світової фінансової системи, а не лише тих, що потрапили під санкції, зокрема Газпромбанк;

повне закриття портів демократичного світу для російських суден;

нафтове ембарго в будь-якому форматі. Повна заборона торгівлі російською нафтою або заборона перераховувати в Росію гроші за поставлену нафту;

газове ембарго. Євросоюз повинен почати реально скорочувати покупку російського газу.

Інші новини: