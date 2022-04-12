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"Світ не усвідомлює, що йде війна": Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембарго

12 квітня 2022, 13:04

У ЄС досі немає визначеності ні щодо енергоносіїв, ні щодо війни Росії проти України, каже український президент.

Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембарго/ Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський розкритикував Європейський Союз за те, що нафтове ембарго відсутнє ще й до цього часу попри те, що широкомасштабна війна Росії проти України триває уже 48-й день.

Зеленський зазначив, що обговорення нафтового ембарго почалося лише у шостому пакеті санкцій. За його словами, цей факт свідчить про те, що ЄС зовсім не розуміє, до якої війни готувалася Росія. Про це український президент сказав під час звернення до парламенту Литви.

"Якщо тільки для шостого пакету санкцій почали всерйоз обговорювати нафту, значить світ не усвідомлює, до якої війни готувалася Росія. Якщо і досі немає чіткої визначеності щодо російського газу, значить не може бути й впевненості, що у Європі є спільна воля, щоб припинити російські воєнні злочини, щоб примусити Росію до миру", – наголосив він.

Зеленський звернув увагу, що низка великих європейських компаній і європейських банків не вважають за потрібне вийти з російського ринку навіть у розпал бойових дій в Україні. За словами президента нашої держави, інші компанії і банки можуть сприйняти таку ситуацію як сигнал, що можна не робити різких рухів, а просто "перечекати", після чого спокійно повернутися до роботи.

ЄС готується оголосити нафтове ембарго для РФ

Нещодавно стало відомо, що Євросоюз почав роботу над новим пакетом санкцій з нафтовим ембарго РФ. Про підготовку нового удару по Росії повідомили глави МЗС Ірландії, Литви та Нідерландів у понеділок перед зустріччю міністрів ЄС у Люксембурзі.

Раніше економіст, старший науковий співробітник Центру безпекової політики у Вашингтоні Андрій Ілларіонов заявив, що зупинити війну Росії проти України може "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн.

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