УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися до України під час Олімпіади - Bloomberg

22 січня 2022, 14:33
Прослухати новину
Зупинити

"Останнє, що потрібно Сі Цзіньпіну" — щоб Путін затьмарив Олімпійські ігри розв'язуванням кризи в Європі, пише агентство.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади - Bloomberg / Reuters

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не вторгатися в Україну під час зимової Олімпіади в Пекіні.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дипломата в Пекіні, початок військових дій під час Олімпіади може втягнути Китай в дипломатичне протистояння.

Bloomberg пише, що "останнє, що потрібно Сі Цзіньпіну" - щоб Путін затьмарив Олімпійські ігри розв'язуванням кризи в Європі. Агентство відзначає, що китайський лідер прагне зміцнити свій авторитет всередині країни напередодні можливого третього терміну на посаді голови КНР.

Міністерство закордонних справ Китаю підкреслило важливість дотримання традиційної резолюції ООН про перемир'я, яке має початися за тиждень до Олімпійських ігор і закінчитися через тиждень після Паралімпійських ігор.

Олімпіада в Пекіні почнеться 4 лютого і закінчиться 20 лютого, Паралімпіада пройде з 4 по 13 березня. Таким чином традиційне перемир'я має тривати з 28 січня по 20 березня. Bloomberg з посиланням на військових аналітиків пише, що до моменту закінчення перемир'я в Україні почнеться відлига, яка повинна перешкодити швидкому російському вторгненню.

Реклама

Два співрозмовники агентства, знайомі з недавніми західними оцінками, стверджують, що Росія замість повномасштабних військових дій може почати "обмежене" вторгнення в середині лютого, яке буде супроводжуватися кібератаками і спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.

Bloomberg також зазначає, що Москва не почне вторгнення до отримання відповідей за пропозиціями гарантій безпеки. Після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим представники обох сторін повідомили, що Вашингтон планує надати відповідь наступного тижня.

Голова КНР Сі Цзіньпін запросив Путіна на Олімпіаду в Пекіні, російський президент повідомляв, що планує відвідати церемонію відкриття, яка відбудеться 4 лютого.

У 2008 році під час літньої Олімпіади в Пекіні почався збройний конфлікт в Грузії між владою країни з одного боку і самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія за підтримки Росії з іншого. У Грузії пояснювали початок конфлікту російською агресією і провокаціями південноосетинських формувань. Росія, Південна Осетія і Абхазія повідомляли про агресію Грузії проти мирних жителів Південної Осетії і російських миротворців.

Відразу після закінчення зимових Олімпійських ігор в Сочі в лютому 2014 року російські військові без знаків розрізнення увійшли на територію Криму і зайняли низку урядових будівель. 16 березня в республіці пройшов референдум про приєднання півострова до Росії, його результати не визнала Україна і більшість членів ООН.

За даними західних ЗМІ, Росія перекинула до кордону з Україною понад 100 тисяч військових, у Білому домі стверджували, що Москва в будь-який момент може використовувати провокацію для виправдання початку військових дій.

У Кремлі і російському МЗС заперечували можливість вторгнення в Україну.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на дані розвідки США раніше заявили, що Росія може готувати провокацію на Донбасі. Йдеться про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Такий маневр може бути використаний як привід для повномасштабного військового вторгнення на територію української держави.

Американські журналісти CNN 19 січня опублікували відомості Міністерства оборони України, згідно з якими росіяни завершують концентрацію своїх військ біля українських кордонів і стягнули до кордонів вже понад 127 000 військ. У відомстві не виключають нанесення Росією ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пересування військ РФ у прикордонних з Україною районах - це, мовляв, "запобіжні заходи", пов'язані з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО.

Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про те, що російська держава зіткнеться з небувалими санкціями у разі військового вторгнення в Україну. У такому разі російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

viber
Сі Цзіньпін Володимир Путін Олимпиада- 2022 вторгнення Росії
Зараз ви переглядаєте новину «Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися до України під час Олімпіади - Bloomberg». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиГороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовКармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любов Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискПрогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тиск Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в біду Якщо почнеться війнаЯкщо почнеться війна
15:32

Напад Росії на Україну: названо найвірогідніший сценарій

15:09

В Україні зміняться ціни на каву: скільки коштуватиме напійВідео

15:09

Чорна смуга добігає кінця, на Дів чекає тріумф: гороскоп Таро на лютий 2022Відео

14:59

Зеленський готовий напряму домовлятися з Путіним - посол України у ФРНВідео

14:33

Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися до України під час Олімпіади - BloombergВідео

Реклама
14:26

МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по КримуВідео

14:25

Ультиматум по НАТО: США відповіли РФ секретним листомВідео

13:49

Помер зірка фільмів В'язень замку Іф і РанеткиФото

13:40

"Поїхав на червоне світло": у Лос-Анджелесі 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

13:34

Штурм Києва з повітря не виключений: військовий експерт оцінив ризики вторгнення Росії

13:26

Скільки українців може повторно захворіти COVID-19: лікар назвав цифруВідео

13:02

"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривВідео

12:57

У Харкові горить юридична академія: до ліквідації пожежі залучено 10 одиниць спецтехнікиВідео

12:51

У Мережі виставили на продаж персональні дані 2,6 млн українців: Мінцифри відреагувало

12:30

Коронавірус б'є рекорди в Україні: 10 областей перейшли в "помаранчеву" зонуВідео

12:18

Через стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні подорожчає проїзд: названо терміни і тарифи

12:07

Ціна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часомВідео

11:49

Гірший, ніж Омікрон: в ООН передрекли світу новий штам коронавірусуВідео

11:25

В Україні різко подорожчає паливо: названо терміни і ціниВідео

Реклама
11:22

Перетворити Україну на Сирію: військовий експерт спрогнозував, чи буде РФ завдавати ракетних ударівВідео

10:52

США почнуть евакуацію сімей дипломатів з України вже наступного тижня - CNNВідео

10:52

"Все погано": військовий експерт розповів, чи готова Україна до війни

10:12

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

10:08

45 тисяч нових випадків на день, але хвиля буде швидкою: медик повідав, чого українцям чекати від ОмікронаВідео

10:06

Як нормалізувати тиск у домашніх умовах: названо ідеальний продукт

10:06

Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради

10:00

Якою може бути війна Росії проти України: три сценарії

09:29

Німеччина не дозволила Естонії передати Україні гаубиці - WSJВідео

09:26

У США не виключають військової участі в конфлікті через агресію Росії

09:20

Приносять біди і багато проблем: які речі не можна зберігати в будинкуВідео

09:19

Гороскоп на сьогодні, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недругиВідео

09:00

День Соборності України 2022: дата, чи буде вихідний

08:42

Пробере до кісток: Україну на вихідних засипле снігом і заморозитьВідео

08:32

Коронавірус в Україні 22 січня: кількість виявлених хворих за добу перевищила 22 тисячіВідео

08:00

Визнання Москвою "ЛДНР" і ліквідація Мінських угод: у Росії пояснили ініціативу щодо Донбасу

07:54

"Робимо це завжди": у Білому домі розповіли про плани евакуювати своїх громадян з УкраїниВідео

07:45

Протистояння Росії і США: чи можливий компромісПогляд

07:29

"Право України на самооборону": в Україну прибув літак з летальною зброєю з СШАВідео

07:10

Вимога щодо НАТО як "прикриття" і запуск "Мінська": названа головна мета РФ стосовно УкраїниВідео

Реклама
06:58

Гороскоп Таро для Левів на лютий 2022: великий прибуток, нова любов і прозрінняВідео

06:30

Укранцям час припинити ховати голову в пісокПогляд

06:01

У моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-хВідео

05:42

Цугцванг для Путіна: експерт пояснив, як Штати загнали господаря Кремля у кут

05:28

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВідео

05:02

Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºВідео

04:48

Модель з найбільшими вилицями в світі оголила пишні груди з наліпками на сосках

04:23

Чи можна повністю уникнути "цукрової ломки" - відповідь дієтолога

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокусиВідео

03:15

Коли Путін піде з посади: Каспаров назвав умову

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти