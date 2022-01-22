Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися до України під час Олімпіади - Bloomberg

Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади - Bloomberg / Reuters

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не вторгатися в Україну під час зимової Олімпіади в Пекіні.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дипломата в Пекіні, початок військових дій під час Олімпіади може втягнути Китай в дипломатичне протистояння.

Bloomberg пише, що "останнє, що потрібно Сі Цзіньпіну" - щоб Путін затьмарив Олімпійські ігри розв'язуванням кризи в Європі. Агентство відзначає, що китайський лідер прагне зміцнити свій авторитет всередині країни напередодні можливого третього терміну на посаді голови КНР.

Міністерство закордонних справ Китаю підкреслило важливість дотримання традиційної резолюції ООН про перемир'я, яке має початися за тиждень до Олімпійських ігор і закінчитися через тиждень після Паралімпійських ігор.

Олімпіада в Пекіні почнеться 4 лютого і закінчиться 20 лютого, Паралімпіада пройде з 4 по 13 березня. Таким чином традиційне перемир'я має тривати з 28 січня по 20 березня. Bloomberg з посиланням на військових аналітиків пише, що до моменту закінчення перемир'я в Україні почнеться відлига, яка повинна перешкодити швидкому російському вторгненню.

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Два співрозмовники агентства, знайомі з недавніми західними оцінками, стверджують, що Росія замість повномасштабних військових дій може почати "обмежене" вторгнення в середині лютого, яке буде супроводжуватися кібератаками і спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.

Bloomberg також зазначає, що Москва не почне вторгнення до отримання відповідей за пропозиціями гарантій безпеки. Після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим представники обох сторін повідомили, що Вашингтон планує надати відповідь наступного тижня.

Голова КНР Сі Цзіньпін запросив Путіна на Олімпіаду в Пекіні, російський президент повідомляв, що планує відвідати церемонію відкриття, яка відбудеться 4 лютого.

У 2008 році під час літньої Олімпіади в Пекіні почався збройний конфлікт в Грузії між владою країни з одного боку і самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія за підтримки Росії з іншого. У Грузії пояснювали початок конфлікту російською агресією і провокаціями південноосетинських формувань. Росія, Південна Осетія і Абхазія повідомляли про агресію Грузії проти мирних жителів Південної Осетії і російських миротворців.

Відразу після закінчення зимових Олімпійських ігор в Сочі в лютому 2014 року російські військові без знаків розрізнення увійшли на територію Криму і зайняли низку урядових будівель. 16 березня в республіці пройшов референдум про приєднання півострова до Росії, його результати не визнала Україна і більшість членів ООН.

За даними західних ЗМІ, Росія перекинула до кордону з Україною понад 100 тисяч військових, у Білому домі стверджували, що Москва в будь-який момент може використовувати провокацію для виправдання початку військових дій.

У Кремлі і російському МЗС заперечували можливість вторгнення в Україну.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на дані розвідки США раніше заявили, що Росія може готувати провокацію на Донбасі. Йдеться про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Такий маневр може бути використаний як привід для повномасштабного військового вторгнення на територію української держави.

Американські журналісти CNN 19 січня опублікували відомості Міністерства оборони України, згідно з якими росіяни завершують концентрацію своїх військ біля українських кордонів і стягнули до кордонів вже понад 127 000 військ. У відомстві не виключають нанесення Росією ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пересування військ РФ у прикордонних з Україною районах - це, мовляв, "запобіжні заходи", пов'язані з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО.

Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про те, що російська держава зіткнеться з небувалими санкціями у разі військового вторгнення в Україну. У такому разі російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.